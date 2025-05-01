Гроші Дюбуа. Що відомо про розкішне життя боксера напередодні реваншу з Усиком

Даніель Дюбуа - один із найяскравіших і найбільш обговорюваних британських боксерів останніх років. Уже 19 липня він знову зустрінеться з Олександром Усиком у реванші за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Але перед тим, як Дюбуа вийде в ринг, варто дізнатися більше про його життя поза спортом: які маєтки йому належать, які авто стоять у його гаражі та скільки мільйонів принесли йому гучні бої.

РБК-Україна з'ясував, де мешкає британський боксер, скільки заробляє та на чому їздить.

Де живе Даніель Дюбуа

Незважаючи на свій статус зірки, Дюбуа не демонструє розкішного способу життя у соцмережах. Однак відомо, що боксер придбав просторий будинок із сімома спальнями в Ессексі (графство на сході Англії), який оснащений джакузі та відкритим басейном. Його вартість за різними оцінками складає від двох з половиною мільйонів доларів.

Крім того, Дюбуа володіє нерухомістю в Лондоні та Манчестері, що свідчить про його інвестиційний підхід до фінансів. Проте, він не афішує своє майно та зберігає приватність у особистому житті.​

Будинок Дюбуа (скриншот: YouTube / BOXING NOW)

На яких авто їздить Дюбуа

Автопарк у боксера не надто великий, але тачки, якими володіє британець, вам точно сподобаються. Серед улюблених машин Даніеля - чудовий кабріолет Bentley GTC і більш практичний Mercedes V-класу. Однак боксер запевняє: його "автомобілем мрії був би Lamborghini".

Зазначимо, що Mercedes-Benz 220d AMG з автопарку британця, за даними ЗМІ, коштує близько 75 тисяч доларів. Mercedes-Benz 220d AMG Дюбуа (фото: The Sun)

А новий Bentley GTC Convertible коштує щонайменше 260 тисяч доларів. Bentley у власності Дюбуа (скриншот: YouTube / BOXING NOW)

Скільки заробляє Даніель Дюбуа

Фінансовий успіх Дюбуа є результатом його наполегливої праці та хороших виступів на рингу. Його чистий капітал сьогодні оцінюється в 5-8,5 мільйонів доларів. Основні джерела доходу - це гонорари за бої та спонсорські контракти.​

Найбільший гонорар Дюбуа отримав за бій проти Ентоні Джошуа у 2024 році - він склав 13 мільйонів доларів. Серед інших гонорарів - 2,3 мільйона за бій з Джо Джойсом у 2020 році та 2,1 мільйона за поєдинок з Усиком у 2023-му.

Крім гонорарів, Дюбуа має спонсорські угоди з такими брендами, як Adidas, Boxraw, 32Red та Footasylum. Ці партнерства приносять йому додатковий дохід та зміцнюють його позицію у світі спорту.​