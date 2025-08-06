Родина буде в захваті: рецепт пряної овочевої закуски на зиму

У сезоні щедрих врожаїв саме час подбати про зимові запаси. Щоб зберегти смак літа у банці приготуйте смачну болгарську лютеницю. Ця ароматна страва стала улюбленцем багатьох господинь за її насичений смак, універсальність і користь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал екс-судді шоу "МастерШеф" і кулінарного експертка Тетяни Літвінової.
Інгредієнти:
Спосіб приготування
Перець і баклажани потрібно помити, покласти на деко, застелене пергаментом, і запікайте при 200°C близько 20-25 хвилин.
Далі помідори наріжте навхрест, занурте в окріп, потім в холодну воду і почисть. Розріж навпіл, виріжте серцевини і подрібніть у блендері.
З гострого перцю видаліть насіння та наріж маленькими шматочками. Часник очистіть і подрібніть з перцем у блендері.
Томати покладіть у сковорідку і тушкуй на невеликому вогні 10 хвилин. Додайте натерту на дрібній терці або подріблену у блендері моркву, часникову масу і тушкуй ще 20 хвилин.
Перець і баклажани вийміть з духовки, очистіть та дрібно подрібніть разом з зеленню. Разом у каструлі з’єднайте помідорну масу, баклажани, перець, сіль, цукор, спеції, оцет, олію і ретельно перемішайте. Дай покипіти масі 5 хвилин та додайте зелень.
Лютеницю розкладіть в стерилізовані банки та закрийте.
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