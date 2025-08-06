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Родина буде в захваті: рецепт пряної овочевої закуски на зиму

Рецепт смачної болгарської лютениці на зиму (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У сезоні щедрих врожаїв саме час подбати про зимові запаси. Щоб зберегти смак літа у банці приготуйте смачну болгарську лютеницю. Ця ароматна страва стала улюбленцем багатьох господинь за її насичений смак, універсальність і користь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал екс-судді шоу "МастерШеф" і кулінарного експертка Тетяни Літвінової.

Пряна болгарська лютениця: простий рецепт

Інгредієнти:

  • баклажани - 1 кг
  • перець болгарський - 1 кг
  • томати - 1,5 кг
  • морква - 300 г
  • зубчики часнику - 8 шт.
  • червоний перець чилі - 1 шт.
  • петрушка пучок - 1 шт.
  • кінза пучок - 1 шт.
  • оцет 9% - 2 ч.л
  • паприка мелена - 1 ч.л
  • перець червоний гострий сушений - 1 ч.л
  • олія - 50 мл
  • сіль та цукор - 2 ст.л

Спосіб приготування

Перець і баклажани потрібно помити, покласти на деко, застелене пергаментом, і запікайте при 200°C близько 20-25 хвилин.

Приготування болгарської лютениці (фото: кадр з відео)

Далі помідори наріжте навхрест, занурте в окріп, потім в холодну воду і почисть. Розріж навпіл, виріжте серцевини і подрібніть у блендері.

З гострого перцю видаліть насіння та наріж маленькими шматочками. Часник очистіть і подрібніть з перцем у блендері.

Приготування болгарської лютениці (фото: кадр з відео)

Томати покладіть у сковорідку і тушкуй на невеликому вогні 10 хвилин. Додайте натерту на дрібній терці або подріблену у блендері моркву, часникову масу і тушкуй ще 20 хвилин.

Приготування болгарської лютениці (фото: кадр з відео)

Перець і баклажани вийміть з духовки, очистіть та дрібно подрібніть разом з зеленню. Разом у каструлі з’єднайте помідорну масу, баклажани, перець, сіль, цукор, спеції, оцет, олію і ретельно перемішайте. Дай покипіти масі 5 хвилин та додайте зелень.

Болгарська лютениця (фото: кадр з відео)

Лютеницю розкладіть в стерилізовані банки та закрийте.

Болгарська лютениця (фото: кадр з відео)

 

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