Родина буде в захваті: рецепт пряної овочевої закуски на зиму

Пряна болгарська лютениця: простий рецепт

Інгредієнти:

баклажани - 1 кг

перець болгарський - 1 кг

томати - 1,5 кг

морква - 300 г

зубчики часнику - 8 шт.

червоний перець чилі - 1 шт.

петрушка пучок - 1 шт.

кінза пучок - 1 шт.

оцет 9% - 2 ч.л

паприка мелена - 1 ч.л

перець червоний гострий сушений - 1 ч.л

олія - 50 мл

сіль та цукор - 2 ст.л

Спосіб приготування

Перець і баклажани потрібно помити, покласти на деко, застелене пергаментом, і запікайте при 200°C близько 20-25 хвилин.

Приготування болгарської лютениці (фото: кадр з відео)

Далі помідори наріжте навхрест, занурте в окріп, потім в холодну воду і почисть. Розріж навпіл, виріжте серцевини і подрібніть у блендері.

З гострого перцю видаліть насіння та наріж маленькими шматочками. Часник очистіть і подрібніть з перцем у блендері.

Приготування болгарської лютениці (фото: кадр з відео)

Томати покладіть у сковорідку і тушкуй на невеликому вогні 10 хвилин. Додайте натерту на дрібній терці або подріблену у блендері моркву, часникову масу і тушкуй ще 20 хвилин.

Приготування болгарської лютениці (фото: кадр з відео)

Перець і баклажани вийміть з духовки, очистіть та дрібно подрібніть разом з зеленню. Разом у каструлі з’єднайте помідорну масу, баклажани, перець, сіль, цукор, спеції, оцет, олію і ретельно перемішайте. Дай покипіти масі 5 хвилин та додайте зелень.

Болгарська лютениця (фото: кадр з відео)

Лютеницю розкладіть в стерилізовані банки та закрийте.

Болгарська лютениця (фото: кадр з відео)