Семья будет в восторге: рецепт пряной овощной закуски на зиму

В сезоне щедрых урожаев самое время позаботиться о зимних запасах. Чтобы сохранить вкус лета в банке приготовьте вкусную болгарскую лютеницу. Это ароматное блюдо стало любимцем многих хозяек за его насыщенный вкус, универсальность и пользу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал экс-судьи шоу "МастерШеф" и кулинарного эксперта Татьяны Литвиновой.
Ингредиенты:
Способ приготовления
Перец и баклажаны нужно помыть, положить на противень, застеленный пергаментом, и запекать при 200°C около 20-25 минут.
Далее помидоры нарежьте накрест, окуните в кипяток, затем в холодную воду и почистите. Разрежьте пополам, вырежьте сердцевины и измельчите в блендере.
Из острого перца удалите семена и нарежь маленькими кусочками. Чеснок очистите и измельчите с перцем в блендере.
Томаты положите в сковородку и тушите на небольшом огне 10 минут. Добавьте натертую на мелкой терке или измельченную в блендере морковь, чесночную массу и тушите еще 20 минут.
Перец и баклажаны выньте из духовки, очистите и мелко измельчите вместе с зеленью. Вместе в кастрюле соедините помидорную массу, баклажаны, перец, соль, сахар, специи, уксус, масло и тщательно перемешайте. Дай покипеть массе 5 минут и добавьте зелень.
Лютеницу разложите в стерилизованные банки и закройте.
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