Родичі військових можуть втратити виплати: Міноборони назвало причини

Сім'ї українських військовослужбовців можуть втратити виплати. Є декілька причин для припинення нараховування коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як пояснюють у Міноборони, раніше виплачене членам сімей таких військовослужбовців грошове забезпечення з них не стягується.

Виплати військовим

Нагадаємо, що в Україні офіційно встановлені три типи виплат для захисників - щомісячні основні та додаткові, а також одноразові виплати.

Сума виплат залежить від посади військового, звання, умов несення служби тощо.

Також зазначимо, що українським військовим будуть доплачувати за перебування на передовій. Так, за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення захисникам будуть додатково нараховувати 70 тисяч гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.