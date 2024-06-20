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Міноборони затвердило порядок доплат у 70 тисяч грн для військових за 30 днів на фронті

Україна, Четвер 20 червня 2024 15:47
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Міноборони затвердило порядок доплат у 70 тисяч грн для військових за 30 днів на фронті Фото: українські військові можуть отримувати виплати у 70 тисяч гривень (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військовослужбовці мають змогу отримувати винагороду у розмірі 70 тисяч гривень за 30 днів виконання бойових завдань. Порядок виплат затвердило Міністерство оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний указ Міноборони України.

Згідно з текстом указу, військовим виплачується одноразова винагорода за кожні 30 днів виконання бойових завдань:

  • під час ведення бойових дій на лінії зіткнення з противником на відстані виконання бойових завдань військовим підрозділом першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту включно;
  • на тимчасово окупованій території України;
  • на території між позиціями Сил оборони та позиціями військ РФ у районах ведення бойових дій;
  • на території противника.

У документі уточнюють, що 1 день - це період протягом доби, коли військовий виконував бойові завдання. Це не залежить від кількості та тривалості таких бойових завдань.

Підтверджуючі документи:

  • бойовий наказ (розпорядження);
  • журнал бойових дій чи бойове донесення;
  • рапорт (донесення) командира підрозділу про виконання бойових завдань кожним військовослужбовцям у відповідних умовах.

Інформацію про кількість днів, коли військовий виконував бойові завдання, будуть передавати щомісяця до 5 числа в місце штатної служби.

У разі, якщо військового передислокують на нове місце служби з виключенням зі списку особового складу частини і він виконував бойові завдання менше 30 днів, то інформація про такі дні повинна зазначатися в указі командира військової частини.

Виплати нараховують указом командира військової частини, проект якого готує підрозділ, який відповідає за ведення обліку особового складу. Укази видають щомісяця до 5 числа (для виплати за попередній місяць) на підставі:

  • даних обліку днів, що підтверджують наявність 30 днів виконання завдань, за які виплата одноразової винагороди не відбувалася;
  • інформацію про кількість днів виконання бойових завдань, зазначену у виписці з наказу командира військової частини за попереднім місцем проходження служби;
  • інформації про кількість днів виконання бойових завдань, зазначеної в/ч, до якої для виконання завдань було відряджено військовослужбовця.

Виплати військовим

Нагадаємо, ще 12 квітня Кабмін затвердив нові доплати для українських захисників, які воюють на "нулі". Вони можуть отримати винагороду у 70 тисяч гривень.

Тоді міністр оборони України Рустем Умєров наголошував на тому, що це буде додатковим стимулом для українських військових, які щодня ризикують своїм життям.

Чиновник уточнював, що таке рішення є справедливим.

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