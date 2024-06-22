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Родственники военных могут лишиться выплат: Минобороны назвало причины

Украина , Суббота 22 июня 2024 20:19
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Родственники военных могут лишиться выплат: Минобороны назвало причины Фото: в Минобороны рассказали, в каких случаях прекращаются выплаты семьи военного (facebook com NGUmainpage)
Автор: Наталья Юрченко

Семьи украинских военнослужащих могут лишиться выплат. Есть несколько причин прекращения начисления средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Членам семей военнослужащих выплата денежного довольствия прекращается со дня выяснения в установленном законодательством порядке обстоятельств:

  • добровольной сдаче его в плен,
  • самовольного ухода из воинской части, места службы или дезертирования.

О прекращение выплат родственникам военных объявляется соответствующим приказом, заявитель должен быть проинформирован.

Как объясняют в Минобороны, ранее выплаченное членам семей таких военнослужащих денежное довольствие из них не взыскается.

Выплаты военным

Напомним, что в Украине официально установлены три типа выплат для защитников - ежемесячные основные и дополнительные, а также единовременные выплаты.

Сумма выплат зависит от должности военного, звания, условий несения службы и т.п.

Также отметим, что украинским военным будут доплачиваться за пребывание на передовой. За каждые 30 дней на линии боевого столкновения защитникам будут дополнительно насчитывать 70 тысяч гривен.

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