Родственники военных могут лишиться выплат: Минобороны назвало причины

Семьи украинских военнослужащих могут лишиться выплат. Есть несколько причин прекращения начисления средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как объясняют в Минобороны, ранее выплаченное членам семей таких военнослужащих денежное довольствие из них не взыскается.

Выплаты военным

Напомним, что в Украине официально установлены три типа выплат для защитников - ежемесячные основные и дополнительные, а также единовременные выплаты.

Сумма выплат зависит от должности военного, звания, условий несения службы и т.п.

Также отметим, что украинским военным будут доплачиваться за пребывание на передовой. За каждые 30 дней на линии боевого столкновения защитникам будут дополнительно насчитывать 70 тысяч гривен.

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