Які є типи виплати для військових та від чого залежить сума: пояснення

В Україні офіційно встановлені три типи виплат для військових - основні, додаткові та одноразові. Їх розмір залежить від посади, військового звання і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Департаменту соціального забезпечення Міноборони України.

Розмір грошового забезпечення українських військовослужбовців залежить від займаної посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби.

Кабмін оновив виплати ЗСУ

Нагадаємо, у квітні 2024 року уряд оновив систему виплат українським захисникам. Головними факторами є посада, звання, умови служби тощо.

Так, військовий, який перебуває безпосередньо на полі бою, повинен отримувати близько 20 тисяч гривень основного грошового забезпечення та 100 тисяч гривень за участь у бойових діях.

Крім того, нещодавно уряд встановив, що за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення бійцям доплачуватиметься 70 тисяч гривень.

Також є додаткові винагороди та доплати за знищену військову техніку ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.