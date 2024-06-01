Які є типи виплати для військових та від чого залежить сума: пояснення
В Україні офіційно встановлені три типи виплат для військових - основні, додаткові та одноразові. Їх розмір залежить від посади, військового звання і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Департаменту соціального забезпечення Міноборони України.
Типи грошового забезпечення військовослужбовця:
- щомісячні основні (посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавка за вислугу років),
- щомісячні додаткові (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати і премії),
- одноразові додаткові виплати (винагороди і допомоги).
Розмір грошового забезпечення українських військовослужбовців залежить від займаної посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби.
Кабмін оновив виплати ЗСУ
Нагадаємо, у квітні 2024 року уряд оновив систему виплат українським захисникам. Головними факторами є посада, звання, умови служби тощо.
Так, військовий, який перебуває безпосередньо на полі бою, повинен отримувати близько 20 тисяч гривень основного грошового забезпечення та 100 тисяч гривень за участь у бойових діях.
Крім того, нещодавно уряд встановив, що за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення бійцям доплачуватиметься 70 тисяч гривень.
Також є додаткові винагороди та доплати за знищену військову техніку ворога.
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