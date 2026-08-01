Роботу за кордоном зарахують у стаж: як підтвердити роки

Головне Легалізація : частина документів потребує апостиля або консульського засвідчення й нотаріального перекладу.

: частина документів потребує апостиля або консульського засвідчення й нотаріального перекладу. Документи : потрібне офіційне підтвердження з країни працевлаштування - витяг, довідка чи дані про сплату внесків.

: потрібне офіційне підтвердження з країни працевлаштування - витяг, довідка чи дані про сплату внесків. Що впливає : закордонний стаж дає право на вихід на пенсію, але не змінює розмір виплат.

: закордонний стаж дає право на вихід на пенсію, але не змінює розмір виплат. Новий порядок: Кабмін дозволив зараховувати іноземний стаж до пенсії навіть без угоди між країнами.

Чому змінили правила

До останнього часу українці, які офіційно працювали за кордоном і сплачували внески в місцеву систему соцстрахування, часто не могли використати ці роки для пенсії в Україні.

Причина проста - між державами не було двосторонньої угоди.

Ситуація змінилась у червні 2024 року, коли до Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" додали статті 24-1 та 26-1. Вони дозволили зараховувати окремі періоди закордонної роботи навіть без міжнародного договору.

Для чого враховують іноземний стаж

Роки, відпрацьовані за кордоном, впливають не на розмір пенсії, а на право її отримати. Тобто вони допомагають набрати мінімальну кількість років стажу, потрібну для виходу на пенсію у 60 років.

Приклад: людина має 25 років стажу в Україні та ще 7 років офіційної роботи за кордоном. Після підтвердження цих семи років загальний стаж стане 32 роки - і людина отримає право на пенсію.

Розмір самої пенсії розрахують лише з внесків, сплачених в українську систему.

Виняток - якщо з конкретною країною є міжнародний договір з іншим порядком розрахунку виплат.

Які періоди можуть зарахувати

Закон розрізняє дві категорії держав:

країни, з якими Україна має угоди про соціальне чи пенсійне забезпечення - тут діють умови самої угоди

країни без таких угод - саме для них і запрацював новий урядовий механізм

Є й обмеження. Не зарахують періоди служби в силових структурах держави-агресора чи роботи в незаконних органах влади на окупованих територіях після 19 лютого 2014 року.

Як підтвердити стаж, набутий за кордоном

Самого факту роботи в іншій країні недостатньо - його треба документально підтвердити. Спершу варто отримати офіційний документ у державі працевлаштування: витяг із реєстру, довідку або підтвердження сплати страхових внесків.

Форма документа залежить від країни. У Німеччині його видає Deutsche Rentenversicherung, в Італії - Національний інститут соціального забезпечення INPS.

Якщо людина перебуває в Україні і не може звернутись за кордон самостійно, варто йти до територіального органу Пенсійного фонду. Він може направити запит через Міністерство закордонних справ, але це займає значно більше часу.

Тому в Мінсоцполітики радять починати оформлення документів за півроку-рік до пенсійного віку.

Які документи можуть знадобитись

Іноді іноземний пенсійний орган не має повної інформації про трудову діяльність людини - особливо якщо йдеться про період до появи електронних реєстрів. У такому разі можуть знадобитись:

трудові договори

довідки від роботодавця

розрахункові листки із зарплати

декларації про доходи

документи про сплату соціальних внесків

інші офіційні папери, що підтверджують працевлаштування

Остаточний перелік визначає пенсійний орган країни, де людина працювала.

Чи потрібна легалізація документів

Не всі закордонні довідки можна одразу подавати в Пенсійний фонд України - частина з них потребує додаткового засвідчення.

Без легалізації чи апостиля документи приймають, якщо між Україною та державою діє угода про правову допомогу. Це, зокрема, Польща, Чехія, Литва, Естонія, Болгарія, Молдова, Румунія, Сербія, Чорногорія та Північна Македонія.

Для країн СНД діє окремий порядок - на час воєнного стану і ще пів року після його завершення. Якщо документ виданий у країні-учасниці Гаазької конвенції 1961 року, зазвичай достатньо апостиля. У решті випадків потрібна консульська легалізація.

Документи іноземною мовою треба перекласти українською і нотаріально завірити переклад. Після цього повний пакет подають до Пенсійного фонду для розгляду.

Раніше йшлося про те, хто і як може підтвердити трудовий стаж без трудової книжки.

Адвокатка пояснювала, що Пенсійний фонд не приймає нотаріальні свідчення свідків, які виїхали за кордон, а довести стаж можна через суд або архівні довідки.

Тим часом ми розповідали, які надбавки до пенсії можна отримувати одночасно.