Работу за границей зачислят в стаж: как подтвердить годы

Главное Легализация : часть документов нуждается в апостиле или консульском удостоверении и нотариальном переводе.

: часть документов нуждается в апостиле или консульском удостоверении и нотариальном переводе. Документы : требуется официальное подтверждение из страны трудоустройства - выписка, справка или данные об уплате взносов.

: требуется официальное подтверждение из страны трудоустройства - выписка, справка или данные об уплате взносов. Что влияет : заграничный стаж дает право на выход на пенсию, но не изменяет размер выплат.

: заграничный стаж дает право на выход на пенсию, но не изменяет размер выплат. Новый порядок: Кабмин разрешил относить иностранный стаж к пенсии даже без соглашения между странами.

Почему изменили правила

До последнего времени украинцы, официально работавшие за границей и платившие взносы в местную систему соцстрахования, часто не могли использовать эти годы для пенсии в Украине.

Причина проста - между государствами не было двустороннего соглашения.

Ситуация изменилась в июне 2024 года, когда в Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" добавили статьи 24-1 и 26-1. Они позволили засчитывать отдельные периоды заграничной работы даже без международного договора.

Для чего учитывают иностранный стаж

Годы, отработанные за границей, влияют не на размер пенсии, а на право ее получить. То есть они помогают набрать минимальное количество лет стажа, необходимое для выхода на пенсию в 60 лет.

Пример: у человека 25 лет стажа в Украине и еще 7 лет официальной работы за рубежом. После подтверждения этих семи лет общий стаж станет 32 года - и человек получит право на пенсию.

Размер самой пенсии рассчитают только по взносам, уплаченным в украинскую систему.

Исключение - если с конкретной страной есть международный договор с другим порядком расчета выплат.

Какие периоды могут отнести

Закон различает две категории государств:

страны, с которыми у Украины есть соглашения о социальном или пенсионном обеспечении - здесь действуют условия самого соглашения

страны без таких соглашений - именно для них и заработал новый правительственный механизм

Есть и ограничения. Не засчитают периоды службы в силовых структурах государства-агрессора или работы в незаконных органах власти на оккупированных территориях после 19 февраля 2014 года.

Как подтвердить стаж, приобретенный за границей

Самого факта работы в другой стране недостаточно – его нужно документально подтвердить. Сначала следует получить официальный документ в государстве трудоустройства: выписку из реестра, справку или подтверждение уплаты страховых взносов.

Форма документа зависит от страны. В Германии его издает Deutsche Rentenversicherung, в Италии - Национальный институт социального обеспечения INPS.

Если человек находится в Украине и не может обратиться за границу самостоятельно, следует идти в территориальный орган Пенсионного фонда. Он может направить запрос через Министерство иностранных дел, но это занимает гораздо больше времени.

Поэтому в Минсоцполитики советуют начинать оформление документов за полгода до пенсионного возраста.

Какие документы могут потребоваться

Иногда у иностранного пенсионного органа нет полной информации о трудовой деятельности человека - особенно если речь идет о периоде до появления электронных реестров. В таком случае может потребоваться:

трудовые договоры

справки от работодателя

расчетные листки по зарплате

декларации о доходах

документы об уплате социальных взносов

другие официальные бумаги, подтверждающие трудоустройство

Окончательный список определяет пенсионный орган страны, где человек работал.

Нужна легализация документов

Не все зарубежные справки можно сразу подавать в Пенсионный фонд Украины - часть из них нуждается в дополнительном удостоверении.

Без легализации или апостиля документы принимаются, если между Украиной и государством действует соглашение о правовой помощи. Это, в частности, Польша, Чехия, Литва, Эстония, Болгария, Молдова, Румыния, Сербия, Черногория и Северная Македония.

Для стран СНГ действует отдельный порядок – на время военного положения и еще полгода после его завершения. Если документ издан в стране-участнице Гаагской конвенции 1961 г., обычно достаточно апостиля. В остальных случаях необходима консульская легализация.

Документы на иностранный язык нужно перевести на украинский и нотариально заверить перевод. После этого полный пакет подают в Пенсионный фонд для рассмотрения.

Раньше речь шла о том, кто и как может подтвердить трудовой стаж без трудовой книги.

Адвокат объясняла, что Пенсионный фонд не принимает нотариальные показания свидетелей, выехавших за границу, а доказать стаж можно через суд или архивные справки.

Тем временем мы рассказывали, какие прибавки к пенсии можно получать одновременно .