Роботом тепер можна керувати силою думки: нову технологію вже показали

Компанія BrainCo представила першу інтегровану платформу "мозок-робот", яка дає змогу керувати робототехнікою за допомогою сигналів мозку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering .

Як працює безконтактне зчитування думок?

В основі розробки лежить неінвазивний нейрокомп'ютерний інтерфейс (BCI), який не потребує хірургічного втручання.

Принцип роботи системи побудований на кількох етапах:

Оператор одягає спеціальну ЕЕГ-гарнітуру із датчиками, що прилягають до шкіри голови.

Сенсори фіксують мікроскопічні електричні сигнали, що виникають під час формування думок.

ШІ-алгоритми розшифровують ці імпульси, визначають намір користувача та конвертують його у цифрові команди для робота.

Платформа є універсальною та сумісною з різними типами обладнання - від антропоморфних гуманоїдів і робособак до промислових роборук.

Під час демонстрацій роборука успішно захоплювала та підіймала предмети (зокрема чашку та яблуко), орієнтуючись лише на імпульси мозку оператора.

На відміну від чипів, що імплантуються безпосередньо у мозок, розробка орієнтована на безпечне зовнішнє використання.

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Генерація даних для навчання ШІ

Незважаючи на вражаючий ефект від прямих команд, розробники вважають, що головна цінність платформи полягає в іншому.

Головним у розвитку втіленого штучного інтелекту (Embodied AI) є дефіцит якісних даних про те, як саме люди взаємодіють з навколишнім світом.

Нова BCI-платформа здатна збирати комплексні набори даних, об'єднуючи реальні дії робота, демонстрації людини та віртуальні симуляції.

Це дозволяє створювати більш досконалі "мізки" для автономних машин, навчаючи їх не просто виконувати алгоритми, а й передбачати потреби людей.

Проблеми та перспективи технології

Прямий зв'язок між мозком і роботом розглядається як потенційна заміна традиційних джойстиків, клавіатур і голосових команд. Проте перед масовим впровадженням технології розробникам належить подолати низку обмежень:

Шум та якість сигналу: неінвазивні ЕЕГ-системи отримують слабші та зашумленіші сигнали порівняно з вживленими імплантами.

Точність виконання: системі необхідні додаткові випробування поза межами лабораторних умов, щоб довести свою надійність у повсякденній роботі.

Тим не менш, поява таких платформ підтверджує новий тренд у робототехніці: майбутнє галузі залежить не лише від фізичної сили та спритності машин, а й від їхньої здатності глибоко розуміти людину.

Презентація системи відбулася на Всесвітній конференції зі штучного інтелекту (WAIC) у Шанхаї.