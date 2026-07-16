ua en ru
Чт, 16 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Роботи перестали "думати" перед кожною перешкодою: у чому секрет

17:18 16.07.2026 Чт
3 хв
Машини зможуть ухвалювати рішення
aimg Ольга Завада
Роботи перестали "думати" перед кожною перешкодою: у чому секрет Робот KAIST HOUND б'є рекорди швидкості на складному бездоріжжі (фото: KAIST)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Вчені розробили ШІ-систему, яка дозволяє чотириногим роботам самостійно обирати спосіб пересування залежно від місцевості. Технологія дає змогу переходити від ходьби до бігу, стрибків чи подолання складних перешкод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наукове дослідження, опубліковане у Science Robotics.

У чому проблема роботів минулих поколінь?

Вчені пояснили: чотириногі роботи мають значну перевагу над колісними аналогами на пересіченій місцевості. Проте в реальних умовах перешкоди - як-от сходи, виступи, каміння чи повалені дерева - з'являються безперервно і абсолютно хаотично.

Раніше роботам було важко поєднувати високу швидкість із загальною стабільністю на складному рельєфі. Для кожного типу руху (бігу, ходьби чи стрибків) доводилося створювати та запускати окремі алгоритми.

Через це машини не могли плавно та природно перемикатися між різними стилями пересування, коли умови під ногами раптово змінювалися.

Технологія APT-RL: навчання за вісім хвилин

Щоб вирішити цю проблему, науковці розробили технологію APT-RL (Action Pretrained Transformer-based Reinforcement Learning - навчання з підкріпленням на основі попередньо навченого трансформера дій).

Цей підхід дозволяє роботу спочатку засвоїти базові рухові навички, а потім вільно комбінувати та чергувати їх на практиці.

Читайте більше: Інопланетянин з "Проєкту "Аве Марія" став реальним роботом: як він виглядає

Процес навчання складався з кількох етапів:

Швидка генерація даних. Замість тривалої та дорогої зйомки рухів реальних тварин чи людей за допомогою датчиків руху вчені використали комп'ютерну симуляцію.

Усього за вісім хвилин комп'ютер згенерував 15,5 години віртуальних тренувальних даних на основі фізичних моделей руху та розрахунку траєкторій.

Навчання з підкріпленням. На базі отриманих даних ШІ пройшов через тисячі віртуальних спроб і помилок, щоб навчитися самостійно обирати оптимальну стратегію поведінки для тривимірних перешкод.

Сенсорне сприйняття. Для орієнтації у просторі робота оснастили 3D-камерою глибини та лазерним далекоміром LiDAR. Це дозволяє машині сканувати рельєф і миттєво адаптувати під нього свої рухи.

Роботи перестали &quot;думати&quot; перед кожною перешкодою: у чому секретОгляд розробленої технології управління (схема: KAIST)

Реальні кейси та результати

Нову систему керування випробували на фірмовому чотириногому роботі KAIST HOUND. Тести проходили як на закритих майданчиках, так і в природних умовах - на території кампусу та на лісових стежках з корінням дерев, ямами та опалим листям.

Під час бігу по пересіченій місцевості робот продемонстрував рекордну миттєву швидкість у 6 метрів за секунду (близько 22 кілометрів на годину).

Машина самостійно змінювала ходу з троту (діагонального кроку) на галоп чи стрибки залежно від того, наскільки складним видавався маршрут.

Роботи перестали &quot;думати&quot; перед кожною перешкодою: у чому секретKAIST HOUND демонструє свою здатність долати різноманітні перешкоди за допомогою розробленої технології керування (колаж: KAIST)

Розробники переконані, що створений ними універсальний контролер стане базовою технологією для майбутніх фізичних роботів із ШІ, яких залучатимуть до інспекції промислових об'єктів, військових місій та ліквідації наслідків природних катастроф.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Штучний інтелект Науковці
Новини
"Слуга народу" може зібратися на нове засідання щодо міністра оборони, - джерело
"Слуга народу" може зібратися на нове засідання щодо міністра оборони, - джерело
Аналітика
Кулуарна боротьба. Чому Зеленський знімає Федорова і кому вигідне таке рішення
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кулуарна боротьба. Чому Зеленський знімає Федорова і кому вигідне таке рішення