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Роботом теперь можно управлять силой мысли: новую технологию уже показали

15:21 20.07.2026 Пн
2 мин
Машины получают приказы без физического контакта или голосовых команд
aimg Ольга Завада
Роботом теперь можно управлять силой мысли: новую технологию уже показали Создана платформа для прямой связи мозга с роботом (фото: BrainCo)
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Компания BrainCo представила первую интегрированную платформу "мозг-робот", позволяющую управлять робототехникой с помощью сигналов мозга.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.

Как работает бесконтактное считывание мыслей?

В основе разработки лежит неинвазивный нейрокомпьютерный интерфейс (BCI), не требующий хирургического вмешательства.

Принцип работы системы построен на нескольких этапах:

  • Оператор одевает специальную ЭЭГ-гарнитуру с датчиками, прилегающими к коже головы.
  • Сенсоры фиксируют микроскопические электрические сигналы, возникающие при формировании мыслей.
  • ИИ-алгоритмы расшифровывают эти импульсы, определяют намерение пользователя и конвертируют его в цифровые команды для работы.

Платформа универсальна и совместима с различными типами оборудования - от антропоморфных гуманоидов и робособак до промышленных роборук.

Во время демонстраций роборука успешно захватывала и поднимала предметы (в частности, чашку и яблоко), ориентируясь только на импульсы мозга оператора.

В отличие от чипов, имплантируемых непосредственно в мозг, разработка ориентирована на безопасное внешнее использование.

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Генерация данных для обучения ИИ

Несмотря на впечатляющий эффект от прямых команд, разработчики полагают, что главная ценность платформы состоит в другом.

Главным в развитии воплощенного искусственного интеллекта (Embodied AI) является дефицит качественных данных о том, как люди взаимодействуют с окружающим миром.

Новая BCI-платформа способна собирать комплексные наборы данных, объединяя реальные действия робота, демонстрации человека и виртуальные симуляции.

Это позволяет создавать более совершенные "мозги" для автономных машин, обучая их не просто выполнять алгоритмы, но и предусматривать потребности людей.

Проблемы и перспективы технологии

Прямая связь между мозгом и роботом рассматривается как потенциальная замена традиционных джойстиков, клавиатур и голосовых команд. Однако перед массовым внедрением технологии разработчикам предстоит преодолеть ряд ограничений:

Шум и качество сигнала: неинвазивные ЭЭГ-системы получают более слабые и зашумленные сигналы по сравнению с вживленными имплантами.

Точность выполнения: системе необходимы дополнительные испытания вне лабораторных условий, чтобы доказать свою надежность в повседневной работе.

Тем не менее появление таких платформ подтверждает новый тренд в робототехнике: будущее отрасли зависит не только от физической силы и ловкости машин, но и от их способности глубоко понимать человека.

Презентация системы прошла на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае.

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