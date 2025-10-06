Роботодавці прогнозують кадрову кризу: яких спеціалістів найбільше не вистачає в Україні

Близько 40% українських роботодавців очікують погіршення ситуації з кадрами. Найбільше занепокоєння - серед великих компаній, де 60% прогнозують ускладнення з пошуком працівників. Водночас саме вони частіше готові співпрацювати зі студентами та навчальними закладами.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на OLX Робота.
За даними опитування OLX Робота та Європейської бізнес-асоціації, найбільше бракує робітничих спеціальностей - про це заявили 63% компаній. Ще 35% відчувають нестачу працівників середньої ланки, а 19% - спеціалістів вищої кваліфікації. Лише 9% говорять про дефіцит керівників.
На випадок кадрової кризи роботодавці планують робити ставку на молодь непризовного віку (41%), співпрацювати з університетами (35%) або залучати пенсіонерів (30%).
У 2025 році зросла кількість роботодавців, які збільшують мотиваційний пакет для працівників - 39% проти 29% торік.
До пакету найчастіше входять:
Водночас найм молоді до 25 років планують лише 21% компаній (торік - 28%), жінок - 15% (проти 21% у 2024 році).
Аналітика OLX Робота показує, що найбільше пропозицій є для продавців, водіїв, різноробочих, кухарів, вантажників та бариста.
Найбільше відгуків отримують вакансії менеджера інтернет-магазину, пакувальника, оператора чату та робіт для студентів.
За серпень 2025 року найвищі зарплати мають фасадники та штукатури - 55 тис. гривень. Далекобійники, муляри й рихтувальники заробляють у середньому 50 тис. гривень.
Зарплати у діапазоні 42-46 тис. гривень отримують плиточники, виконроби, маляри, рієлтори, автомаляри та будівельники.
Порівняно з 2024 роком, найшвидше зарплати зросли у:
На заході України - у Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях - зростання становить близько 25%.
Вакансії з пропозицією житла збирають утричі більше відгуків, ніж без нього (понад 12 тис. таких оголошень).
Майже утричі більше відгуків отримують і вакансії, відкриті для соціально вразливих груп - понад 43 тис. пропозицій.
Подвоюють відгуки й вакансії з можливістю бронювання - їх на OLX понад 4 тис.
Загалом ринок праці України у 2025 році залишається динамічним, однак кадровий дефіцит у робітничих професіях та конкуренція за кваліфіковані кадри зростають.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні на початку осені різко зросла кількість вакансій у виробництві, роздрібній торгівлі, освіті та за кордоном. Найбільше зростання зафіксовано для комплектувальників (+331%), менеджерів по роботі з клієнтами (+117%) та пакувальників за кордоном (+213%). Попит піднявся також на вчителів, офіс-менеджерів, HR, будівельників і Сили оборони.
Також ми розповідали, що в Україні зберігається дефіцит кадрів, особливо серед робітничих професій ("сині комірці"), попри зростання зарплат. Найважче знайти працівників у виробництві, агросекторі, торгівлі та за кордоном. Експерти прогнозують, що попит на ці професії залишатиметься високим, що створює більше можливостей для кандидатів і шанс на вищі доходи.