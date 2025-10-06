Работодатели прогнозируют кадровый кризис: каких специалистов больше всего не хватает в Украине

Около 40% украинских работодателей ожидают ухудшения ситуации с кадрами. Наибольшее беспокойство - среди крупных компаний, где 60% прогнозируют осложнения с поиском работников. В то же время именно они чаще готовы сотрудничать со студентами и учебными заведениями.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на OLX Работа.
По данным опроса OLX Работа и Европейской бизнес-ассоциации, больше всего не хватает рабочих специальностей - об этом заявили 63% компаний. Еще 35% испытывают недостаток работников среднего звена, а 19% - специалистов высшей квалификации. Только 9% говорят о дефиците руководителей.
На случай кадрового кризиса работодатели планируют делать ставку на молодежь непризывного возраста (41%), сотрудничать с университетами (35%) или привлекать пенсионеров (30%).
В 2025 году выросло количество работодателей, которые увеличивают мотивационный пакет для работников - 39% против 29% в прошлом году.
В пакет чаще всего входят:
В то же время найм молодежи до 25 лет планируют лишь 21% компаний (в прошлом году - 28%), женщин - 15% (против 21% в 2024 году).
Аналитика OLX Работа показывает, что больше всего предложений есть для продавцов, водителей, разнорабочих, поваров, грузчиков и бариста.
Больше всего отзывов получают вакансии менеджера интернет-магазина, упаковщика, оператора чата и работ для студентов.
За август 2025 года самые высокие зарплаты имеют фасадчики и штукатуры - 55 тыс. гривен. Дальнобойщики, каменщики и рихтовщики зарабатывают в среднем 50 тыс. гривен.
Зарплаты в диапазоне 42-46 тыс. гривен получают плиточники, прорабы, маляры, риелторы, автомаляры и строители.
По сравнению с 2024 годом, быстрее всего зарплаты выросли в:
На западе Украины - в Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях - рост составляет около 25%.
Вакансии с предложением жилья собирают в три раза больше откликов, чем без него (более 12 тыс. таких объявлений).
Почти в три раза больше откликов получают и вакансии, открытые для социально уязвимых групп - более 43 тыс. предложений.
Удваивают отзывы и вакансии с возможностью бронирования - их на OLX более 4 тыс.
В целом рынок труда Украины в 2025 году остается динамичным, однако кадровый дефицит в рабочих профессиях и конкуренция за квалифицированные кадры растут.
