Топ-вакансії осені: де зарплати сягають 70 тисяч гривень
В Україні перед початком осені зросла кількість вакансій у виробництві, роздрібній торгівлі, освіті та на роботу за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота, які порівняли серпневі показники з травневими.
Найбільший стрибок у серпні зафіксовано за вакансією комплектувальника - кількість оголошень зросла на 331%, а медіанна зарплата становила 25 тис. гривень. У сфері торгівлі високий попит має посада продавця, але найбільше зростання показав менеджер по роботі з клієнтами - +117%, із зарплатою 21 тис. гривень.
У сфері освіти кількість вакансій на викладачів і вчителів зросла майже удвічі (+96%), середня пропозиція - 14 тис. гривень. Також піднявся попит на офіс-менеджерів (23 тис. гривень), HR (29 тис. гривень), рихтувальників (50 тис. гривень), плиточників (45 тис. гривень) та помічників кухаря (21 тис. гривень).
Перед сезоном зросла кількість оголошень і щодо роботи за кордоном. Найбільше - на пакувальників (+213%, зарплата від 3 до 5 тис. євро). Попит також зріс на будівельників (+65%) і різноробочих (+41%).
Окремо виділяється зростання вакансій у Силах оборони - за три місяці кількість оголошень збільшилася на 33%, із медіанною зарплатою 70,5 тис. гривень.
За даними OLX Робота, сезонність формує змішаний попит: від робітничих спеціальностей і освітян - до клієнтського сервісу та роботи за кордоном.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні зберігається дефіцит кадрів у сферах виробництва, агросекторі, торгівлі та на роботах за кордоном, навіть попри суттєве зростання зарплат. Найважче знайти працівників фізичної праці - так званих "синіх комірців". Попит на ці професії залишається стабільним і далі зростатиме, що відкриває більше можливостей для пошукачів.
Також ми розповідали, що від початку 2025 року Державна служба зайнятості запропонувала українцям 309 тисяч вакансій і допомогла працевлаштувати 238 тисяч людей. Найчастіше роботодавці шукали підсобних робітників, водіїв, продавців і кухарів. Водночас рідко з’являються вакансії для вузькопрофільних спеціалістів, серед яких навіть бандурист чи готувач шампанського.