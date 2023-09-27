Роботодавці можуть отримати компенсацію за надання роботи людям з інвалідністю: алгоритм дій

Наприкінці серпня Кабінет міністрів України запровадив програму, за якою роботодавець, що працевлаштував людину з інвалідністю та підготував для неї робоче місце, має можливість отримати компенсацію вартості облаштування такого місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду в Telegram .

Головна мета програми - посилити зацікавленість роботодавців до працевлаштування людей з інвалідністю і, своєю чергою, надати можливість громадянам з обмеженими можливостями повернутися до активної зайнятості та соціалізуватися.

Згідно з рішенням уряду, роботодавець, який надав роботу людині з першою або другою групою інвалідності та підлаштував під її потреби робоче місце, може отримати грошову компенсацію у сумі, що не перебільшує:

100,5 тис. грн - за осіб з інвалідністю І групи;

67 тис. грн - за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю II групи.

На що можна витратити кошти

Перелік допоміжних засобів досить великий. Він, зокрема включає такі позиції:

меблі та фурнітура для робочих місць;

комп’ютери та оргтехніка;

програмне забезпечення;

поручні та бруси;

машини для виробництва та оброблення;

засоби для захисту здоров’я і безпеки на робочих місцях тощо.

Більш докладний перелік допоміжних засобів для облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю, можна побачити за посиланням.

Як отримати компенсацію?

Після облаштування робочого місця для працевлаштованої людини з інвалідністю роботодавець впродовж 90 днів може подати заяву про надання відшкодування вартості витрат до центру зайнятості за місцем провадження своєї господарської діяльності.

Обрати центр зайнятості можна на офіційному сайті Державної служби зайнятості безпосередньо на мапі або в переліку.

До заяви, в якій зазначаються відомості про роботодавця та найманого працівника, необхідно додати:

копію документа, що підтверджує працевлаштування особи (наказ/розпорядження про прийняття на роботу або примірник трудового договору чи відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування);

документи, що підтверджують придбання допоміжних засобів для облаштування робочого місця (договір, рахунок-фактура, рахунок, квитанція, накладна тощо).

Центр зайнятості після розгляду наданих роботодавцем документів у десяти денний термін приймає рішення про надання компенсації або відмову в її наданні.

Чому можна отримати відмову?

Відмову можна отримати у випадках, якщо роботодавець:

має заборгованості зі сплати податків, заробітної плати, єдиного внеску, є банкрутом або проти нього порушено справу про банкрутство (ліквідацію);

надав неповний пакет документів або зазначив неправдиві відомості щодо себе та працівника;

здійснює господарську діяльність на території Росії або Білорусі;

проти нього запроваджені спеціальні економічні санкції тощо.

За більш детальною інформацією роботодавці можуть звертатися до найближчого центру зайнятості або контакт-центру Державної служби зайнятості: +38 (044) 244-94-64.

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