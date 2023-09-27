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Работодатели могут получить компенсацию за предоставление работы людям с инвалидностью: алгоритм действий

Украина, Среда 27 сентября 2023 23:22
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Работодатели могут получить компенсацию за предоставление работы людям с инвалидностью: алгоритм действий Фото: работодатели могут получить компенсацию за трудоустройство людей с инвалидностью (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В конце августа Кабинет министров Украины ввел программу, по которой работодатель, который трудоустроил человека с инвалидностью и подготовил для него рабочее место, имеет возможность получить компенсацию стоимости обустройства такого места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства в Telegram .

Главная цель программы - усилить заинтересованность работодателей к трудоустройству людей с инвалидностью и, в свою очередь, предоставить возможность гражданам с ограниченными возможностями вернуться к активной занятости и социализироваться.

Согласно решению правительства, работодатель, предоставивший работу человеку с первой или второй группой инвалидности и подстроивший под его нужды рабочее место, может получить денежную компенсацию в не превышающей сумме:

  • 100,5 тыс. грн - за лиц с инвалидностью I группы;
  • 67 тыс. грн - за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью II группы.

На что можно потратить деньги

Перечень вспомогательных средств достаточно велик. Он, в частности, включает следующие позиции:

  • мебель и фурнитура для рабочих мест;
  • компьютеры и оргтехника;
  • программное обеспечение;
  • перила и брусья;
  • машины для производства и обработки;
  • средства защиты здоровья и безопасности на рабочих местах и т.д.

Более подробный перечень вспомогательных средств для обустройства рабочего места трудоустроенного лица с инвалидностью можно увидеть по ссылке.

Как получить компенсацию?

После обустройства рабочего места для трудоустроенного человека с инвалидностью работодатель в течение 90 дней может подать заявление о предоставлении возмещения стоимости затрат в центр занятости по месту осуществления своей хозяйственной деятельности.

Выбрать центр занятости можно на официальном сайте Государственной службы занятости непосредственно на карте или в списке.

К заявлению, в котором указываются сведения о работодателе и наемном работнике, необходимо добавить:

  • копию документа, подтверждающего трудоустройство лица (приказ/распоряжение о принятии на работу или экземпляр трудового договора или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования);
  • документы, подтверждающие приобретение вспомогательных средств для устройства рабочего места (договор, счет-фактура, счет, квитанция, накладная и т.п.).

Центр занятости после рассмотрения предоставленных работодателем документов в десятидневный срок принимает решение о предоставлении компенсации или отказе в ее предоставлении.

Почему можно получить отказ?

Отказ можно получить в случаях, когда работодатель:

  • имеет задолженности по уплате налогов, заработной платы, единого взноса, является банкротом или против него возбуждено дело о банкротстве (ликвидации);
  • предоставил неполный пакет документов или указал ложные сведения о себе и работнике;
  • осуществляет хозяйственную деятельность на территории России или Белоруссии;
  • против него введены специальные экономические санкции и т.п.

За более подробной информацией работодатели могут обращаться в ближайший центр занятости или контакт-центр Государственной службы занятости: +38 (044) 244-94-64.

Напомним, мы сообщали, что в Украине сайты государственных органов будут более доступны для людей с нарушением зрения, слуха или моторики.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине упростили процедуру оформления инвалидности для военных.

Также мы писали, что Верховная рада приняла законопроект, расширяющий перечень людей с инвалидностью в Украине.

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