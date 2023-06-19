Військові можуть оформити інвалідність за спрощеною процедурою: деталі

В Україні спростили процедуру проведення медико-соціальної експертизи військовослужбовцям. Для встановлення інвалідності пораненому військовому тепер не треба тижнями сидіти у чергах під кабінетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабінет міністрів України .

"Відповідно до положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 03.12.2009 № 1317, передбачається проведення медико-соціальної експертизи військовослужбовцям, у тому числі за місцем їхнього перебування, лікування та реабілітації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на практиці це означає, що для встановлення інвалідності пораненому військовому тепер не треба тижнями сидіти у чергах під кабінетами – за потреби комісія виїжджає до місця перебування пацієнта.

Як це працює на практиці

Лікуючий лікар військовослужбовця повідомляє секретаря військово-лікарської комісії (ВЛК) та/або лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) у медзакладі про необхідність проведення огляду МСЕК пацієнта.

Далі передаються всі необхідні документи, зокрема паспорт або ID-картка з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, копія військового квитка або тимчасове посвідчення - для військовозобов’язаних або призовників, саме направлення на МСЕК, медична документація та амбулаторна картка, свідоцтво про хворобу, видане ВЛК, та інші.

Тоді МСЕК в узгоджену дату проводить огляд військовослужбовця за місцем його перебування, лікування чи реабілітації. Висновок медико-соціальної експертизи він отримує не пізніше дня виписки зі стаціонару.

"За результатами розгляду документів МСЕК видає довідку про встановлення групи інвалідності, встановлення відсотка втрати працездатності чи рекомендує продовжити реабілітаційні заходи для відновлення функцій організму", - пояснили у Кабміні.

МСЕК в Україні

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що в Україні припинять діяльність медико-соціальні експертні комісії. Вони перестануть існувати до 1 січня 2025 року.

Під час воєнного стану на повторне обстеження та проходження медико-соціальної експертизи (МСЕК) для встановлення групи інвалідності є пів року. I, II чи III групу інвалідності встановлюють, виходячи зі стану здоров'я людини.