Роботодавці масово шукають молодь без досвіду: де платять до 36 тисяч гривень

Українські роботодавці дедалі активніше відкривають вакансії для студентів і кандидатів молодше 18 років. Найбільше пропозицій зосереджено у сфері торгівлі, а зарплати на популярних посадах за рік помітно зросли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота.
Головне:
За даними платформи, найбільше вакансій для молоді пропонують у сфері роздрібної торгівлі, продажів і закупівель. Водночас найактивнішим регіоном за кількістю таких пропозицій залишається Київська область.
Найбільше вакансій роботодавці пропонують на посаду продавця. За рік кількість таких оголошень зросла на 12%, а медіанна зарплата досягла 25 350 гривень.
Також серед найпоширеніших вакансій:
Крім сфери торгівлі, високий попит на молодих працівників спостерігається у логістиці, доставці та будівництві. Зокрема роботодавці пропонують вакансії:
Водночас кількість вакансій за окремими спеціальностями суттєво збільшилася. Так, пропозицій для вантажників стало більше на 34%, для будівельників - на 25%, а для різноробочих - на 19%.
У літній сезон також традиційно зростає попит на працівників готельно-ресторанної сфери. Молоді кандидатам пропонують вакансії:
За рік найбільше зріс попит на молодих працівників у:
На 13% збільшилася кількість вакансій у Чернігівській, Тернопільській та Миколаївській областях.
У Київській області, яка залишається найбільшим ринком праці для молоді, кількість вакансій майже не змінилася порівняно з минулим роком (-1%).
Натомість найбільше скорочення кількості пропозицій зафіксували у Сумській (-28%), Полтавській (-20%) та Дніпропетровській (-20%) областях.
За даними OLX Робота, роботодавці не лише відкривають більше вакансій для молоді, а й підвищують зарплати.
Найбільше за рік зросли медіанні зарплати для:
Також помітно зросли зарплати комплектувальників (+25%, до 28 469 гривень), штукатурів (+24%, до 80 500 гривень) та комірників (+16%, до 29 000 гривень).
Як зазначають автори дослідження, в умовах кадрового дефіциту бізнес дедалі частіше розглядає працевлаштування молоді як спосіб подолання нестачі персоналу. За результатами спільного дослідження OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації (EBA), 50% роботодавців готові брати на роботу кандидатів без досвіду, а ще 37% - молодих фахівців із подальшим навчанням.
Нагадаємо, український ринок праці вже кілька років стикається з дефіцитом кадрів, який посилився через повномасштабну війну, мобілізацію та виїзд частини населення за кордон. У відповідь роботодавці дедалі частіше підвищують зарплати, спрощують вимоги до кандидатів і розширюють програми навчання та перекваліфікації працівників.
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