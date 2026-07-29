Работодатели массово ищут молодежь без опыта: где платят до 36 тысяч гривен

Украинские работодатели все активнее открывают вакансии для студентов и кандидатов младше 18 лет. Наибольшее количество предложений сосредоточено в сфере торговли, а зарплаты на популярных должностях за год заметно выросли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.
Главное:
По данным платформы, больше всего вакансий для молодежи предлагают в сфере розничной торговли, продаж и закупок . В то же время самым активным регионом по количеству таких предложений остается Киевская область .
Больше всего вакансий работодатели предлагают на должность продавца . За год количество таких объявлений выросло на 12% , а медианная зарплата достигла 25 350 гривен .
Также среди наиболее распространенных вакансий:
Помимо сферы торговли высокий спрос на молодых работников наблюдается в логистике, доставке и строительстве . В частности, работодатели предлагают вакансии:
В то же время, количество вакансий по отдельным специальностям существенно увеличилось. Так, предложений для грузчиков стало больше на 34% , для строителей – на 25% , а для разнорабочих – на 19% .
В летний сезон также традиционно растет спрос на работников гостинично-ресторанной сферы . Молодые кандидатам предлагают вакансии:
За год больше вырос спрос на молодых работников в:
На 13% увеличилось количество вакансий в Черниговской, Тернопольской и Николаевской областях .
В Киевской области , которая остается крупнейшим рынком труда для молодежи, количество вакансий почти не изменилось по сравнению с прошлым годом (-1%).
Наибольшее сокращение количества предложений зафиксировали в Сумской (-28%), Полтавской (-20%) и Днепропетровской (-20%) областях.
По данным OLX Работа, работодатели не только открывают больше вакансий для молодежи, но и повышают зарплату .
Больше всего за год выросли медианные зарплаты для:
Также заметно выросли зарплаты комплектующих (+25%, до 28 469 гривен), штукатуров (+24%, до 80 500 гривен) и кладовщиков (+16%, до 29 000 гривен).
Как отмечают авторы исследования, в условиях кадрового дефицита бизнес все чаще рассматривает трудоустройство молодежи как способ преодоления нехватки персонала. По результатам совместного исследования OLX Работа и Европейской Бизнес Ассоциации (EBA), 50% работодателей готовы брать на работу кандидатов без опыта, а еще 37% – молодых специалистов с последующим обучением.
Напомним, украинский рынок труда уже несколько лет сталкивается с дефицитом кадров, который усилился из-за полномасштабной войны, мобилизации и выезда части населения за границу. В ответ работодатели все чаще повышают зарплаты, упрощают требования к кандидатам и расширяют программы обучения и переквалификации работников.
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