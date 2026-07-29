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Работодатели массово ищут молодежь без опыта: где платят до 36 тысяч гривен

09:26 29.07.2026 Ср
3 мин
Каких вакансий для молодежи больше всего в Украине в 2026 году?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Работа в Украине (freepik.com)

Украинские работодатели все активнее открывают вакансии для студентов и кандидатов младше 18 лет. Наибольшее количество предложений сосредоточено в сфере торговли, а зарплаты на популярных должностях за год заметно выросли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.

Главное:

  • Спрос на молодежь растет: Из-за кадрового дефицита 50% работодателей готовы брать работников без опыта, а 37% - привлекать молодежь с последующим обучением.
  • Самые популярные сферы: Больше всего вакансий для студентов и кандидатов до 18 лет предлагают в торговле, логистике, строительстве и HoReCa.
  • Уровень зарплат: Медианные выплаты на популярных должностях выросли за год на 15-27%.
  • Лидеры по регионам: Наибольшее количество объявлений для молодежи остается в Киевской области, а самое быстрое количество вакансий растет в западных и центральных регионах (Закарпатская, Житомирская, Львовская области).

По данным платформы, больше всего вакансий для молодежи предлагают в сфере розничной торговли, продаж и закупок . В то же время самым активным регионом по количеству таких предложений остается Киевская область .

Где молодежи проще найти работу

Больше всего вакансий работодатели предлагают на должность продавца . За год количество таких объявлений выросло на 12% , а медианная зарплата достигла 25 350 гривен .

Также среди наиболее распространенных вакансий:

  • кассир – 25 845 гривен;
  • продавец-консультант – 25 475 гривен;
  • пекарь – 33 300 гривен;
  • менеджер по продажам – 27 750 гривен.

Помимо сферы торговли высокий спрос на молодых работников наблюдается в логистике, доставке и строительстве . В частности, работодатели предлагают вакансии:

  • грузчика – 29 159 гривен;
  • водителя – 33 500 гривен;
  • разнорабочего – 25 250 гривен;
  • строителя – 36 750 гривен.

В то же время, количество вакансий по отдельным специальностям существенно увеличилось. Так, предложений для грузчиков стало больше на 34% , для строителей – на 25% , а для разнорабочих – на 19% .

В летний сезон также традиционно растет спрос на работников гостинично-ресторанной сферы . Молодые кандидатам предлагают вакансии:

  • повара – 33 150 гривен;
  • официанта – 22 625 гривен;
  • бариста – 21 400 гривен.

В каких областях стало больше вакансий

За год больше вырос спрос на молодых работников в:

  • Закарпатской области – на 26%;
  • Житомирской – на 24%;
  • Львовской – на 23%;
  • Волынской – на 20%;
  • Кировоградской – на 18%.

На 13% увеличилось количество вакансий в Черниговской, Тернопольской и Николаевской областях .

В Киевской области , которая остается крупнейшим рынком труда для молодежи, количество вакансий почти не изменилось по сравнению с прошлым годом (-1%).

Наибольшее сокращение количества предложений зафиксировали в Сумской (-28%), Полтавской (-20%) и Днепропетровской (-20%) областях.

Зарплаты также растут

По данным OLX Работа, работодатели не только открывают больше вакансий для молодежи, но и повышают зарплату .

Больше всего за год выросли медианные зарплаты для:

  • продавцов – на 18% (до 25 350 гривен);
  • продавцов-консультантов – на 27% (до 25 475 гривен);
  • водителей – на 26% (до 33 500 гривен);
  • строителей – на 21% (до 36 750 гривен);
  • грузчиков – на 20% (до 29 159 гривен);
  • кассиров – на 15% (до 25 845 гривен);
  • бариста – на 16% (до 21 400 гривен).

Также заметно выросли зарплаты комплектующих (+25%, до 28 469 гривен), штукатуров (+24%, до 80 500 гривен) и кладовщиков (+16%, до 29 000 гривен).

Как отмечают авторы исследования, в условиях кадрового дефицита бизнес все чаще рассматривает трудоустройство молодежи как способ преодоления нехватки персонала. По результатам совместного исследования OLX Работа и Европейской Бизнес Ассоциации (EBA), 50% работодателей готовы брать на работу кандидатов без опыта, а еще 37% – молодых специалистов с последующим обучением.

Напомним, украинский рынок труда уже несколько лет сталкивается с дефицитом кадров, который усилился из-за полномасштабной войны, мобилизации и выезда части населения за границу. В ответ работодатели все чаще повышают зарплаты, упрощают требования к кандидатам и расширяют программы обучения и переквалификации работников.

Также РБК-Украина рассказывала, на какую помощь может рассчитывать молодежь в Украине при поиске первой работы .

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