В Україні у 8 разів зросла кількість вакансій з бронюванням: де платять найвищі зарплати

Кількість вакансій із можливістю бронювання в Україні за рік зросла у 8 разів. Найактивніше роботодавці шукають працівників у сфері робітничих спеціальностей, де попит і пропозиція зростають найшвидше.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота.

Пропозиція вакансій з бронюванням стрімко зростає

Найбільше вакансій із бронюванням нині припадає на категорію "Виробництво, робітничі спеціальності", особливо у розділі "Інше", де шукають:

пилорамників;

електриків;

операторів верстатів;

кухарів;

заправників.

За рік кількість таких оголошень збільшилася в 11 разів.

Різке зростання пропозиції спостерігають і в інших категоріях:

різноробочі - у 18 разів більше оголошень;

продавці - у 13 разів;

будівельники - у 9 разів;

вантажники - у 8 разів;

водії - у 5 разів.

Попит серед шукачів теж різко зріс

Інтерес до вакансій із бронюванням по Україні зріс у 16 разів. Якщо торік таких відгуків були десятки, то тепер - сотні й тисячі.

Найпопулярніші серед кандидатів професії:

продавець - відгуки зросли у 66 разів;

різноробочий - у 38 разів;

будівельник - у 9 разів;

водій - у 8 разів;

вантажник - у 7 разів.

Де найбільше вакансій із бронюванням

У жовтні 2025 року найбільше пропозицій зафіксували в:

Київській області - майже 2 000 вакансій;

Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Одеській - 300-700;

Запорізькій та Івано-Франківській - 200-250;

в інших регіонах - 100-200 оголошень.

Де платять найбільше

Найвищі медіанні зарплати у жовтні 2025 року за вакансіями з бронюванням пропонували в: