В Україні у 8 разів зросла кількість вакансій з бронюванням: де платять найвищі зарплати
Кількість вакансій із можливістю бронювання в Україні за рік зросла у 8 разів. Найактивніше роботодавці шукають працівників у сфері робітничих спеціальностей, де попит і пропозиція зростають найшвидше.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота.
Пропозиція вакансій з бронюванням стрімко зростає
Найбільше вакансій із бронюванням нині припадає на категорію "Виробництво, робітничі спеціальності", особливо у розділі "Інше", де шукають:
- пилорамників;
- електриків;
- операторів верстатів;
- кухарів;
- заправників.
За рік кількість таких оголошень збільшилася в 11 разів.
Різке зростання пропозиції спостерігають і в інших категоріях:
- різноробочі - у 18 разів більше оголошень;
- продавці - у 13 разів;
- будівельники - у 9 разів;
- вантажники - у 8 разів;
- водії - у 5 разів.
Попит серед шукачів теж різко зріс
Інтерес до вакансій із бронюванням по Україні зріс у 16 разів. Якщо торік таких відгуків були десятки, то тепер - сотні й тисячі.
Найпопулярніші серед кандидатів професії:
- продавець - відгуки зросли у 66 разів;
- різноробочий - у 38 разів;
- будівельник - у 9 разів;
- водій - у 8 разів;
- вантажник - у 7 разів.
Де найбільше вакансій із бронюванням
У жовтні 2025 року найбільше пропозицій зафіксували в:
- Київській області - майже 2 000 вакансій;
- Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Одеській - 300-700;
- Запорізькій та Івано-Франківській - 200-250;
- в інших регіонах - 100-200 оголошень.
Де платять найбільше
Найвищі медіанні зарплати у жовтні 2025 року за вакансіями з бронюванням пропонували в:
- Івано-Франківській області - 40 000 гривень;
- Херсонській та Тернопільській - 35 000 гривень;
- Київській - 33 400 гривень;
- Львівській та Волинській - 32 500 гривень.
Раніше РБК-Україна писало, що українці найкомфортніше почуваються із зарплатою 20-30 тисяч гривень. Близько третини шукачів хочуть заробляти 30-50 тисяч, а лише кожен п’ятий прагне доходу від 50 тисяч.
Також ми розповідали, що за 10 місяців 2025 року роботодавці подали до Державної служби зайнятості майже 400 тисяч вакансій - на 14% більше, ніж торік. Найбільше шукали працівників у торгівлі та сфері послуг, а найчастіші запити стосувалися підсобних робітників, продавців і водіїв.