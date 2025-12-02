Работодатели больше не ищут этих специалистов: кому стало труднее найти работу в Украине

Украинский рынок труда продолжает перестраиваться, и некоторые изменения уже становятся заметными даже невооруженным глазом. В нескольких сферах количество вакансий за последние четыре года упало настолько резко, что некоторые профессии фактически "вымываются" с рынка.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Больше всего просели клининг и домашний персонал

Самое острое снижение - в сфере клининга и домашнего персонала. Это коменданты, администраторы хостелов, уборщики, мастера по мойке, санитарки.

В 2021 году работодатели размещали почти 4 тысячи таких вакансий. В 2025-м - только 198. Это падение на 95%, которое фактически означает переформатирование всего направления.

HoReCa также меняется

Гостинично-ресторанный бизнес традиционно был среди сфер с высокой кадровой потребностью. Но война, экономическая турбулентность и уменьшение туристического потока резко повлияли на него: вакансий вроде пиццайоло, кальянщиков, мангальщиков или грузчиков стало на 91% меньше.

Подобная ситуация и с менеджерами в HoReCa - рынок сократился почти в десять раз.

Такси, логистика, розница: спрос падает

Еще одна заметная тенденция - резкое сокращение предложений для таксистов. В 2021 году было почти 3 тысячи вакансий, сейчас - чуть более 270. Это минус 90%.

Логистика также просела:

дальнобойщиков ищут вдвое реже,

товароведов - почти вдвое меньше,

супервайзеров в торговле - в четыре раза меньше.

Рабочие и офисные профессии не исключение

Спрос на ряд специальностей тоже заметно снижается:

кондитеров ищут на 69% реже,

сварщиков - на 47%,

бухгалтеров - на 62%,

секретарей - на 41%,

менеджеров по продажам - на 48%.

То есть сокращение касается как "офисных", так и "рабочих" вакансий.

Почему это происходит

Аналитики объясняют тенденцию сочетанием нескольких факторов:

автоматизация процессов,

изменение бизнес-приоритетов,

сокращение расходов компаний,

общая экономическая неопределенность,

релокация бизнеса или закрытие части предприятий из-за войны.

Рынок труда фактически переформатирует спрос. Часть профессий теряет актуальность, зато растут другие категории - производство, логистика, торговля с бронированием, сезонные работы, вакансии с гибким графиком.

Специалисты прогнозируют, что развитие рынка будет зависеть от темпов экономического восстановления и готовности компаний расширять штаты. Если ситуация стабилизируется, некоторые сферы могут вернуть утраченные позиции. Если же нет - тенденция к сокращению может лишь усилиться.