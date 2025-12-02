ua en ru
Работодатели больше не ищут этих специалистов: кому стало труднее найти работу в Украине

Вторник 02 декабря 2025 06:40
Работодатели больше не ищут этих специалистов: кому стало труднее найти работу в Украине Фото: Собеседование при поиске работы (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинский рынок труда продолжает перестраиваться, и некоторые изменения уже становятся заметными даже невооруженным глазом. В нескольких сферах количество вакансий за последние четыре года упало настолько резко, что некоторые профессии фактически "вымываются" с рынка.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Больше всего просели клининг и домашний персонал

Самое острое снижение - в сфере клининга и домашнего персонала. Это коменданты, администраторы хостелов, уборщики, мастера по мойке, санитарки.

В 2021 году работодатели размещали почти 4 тысячи таких вакансий. В 2025-м - только 198. Это падение на 95%, которое фактически означает переформатирование всего направления.

HoReCa также меняется

Гостинично-ресторанный бизнес традиционно был среди сфер с высокой кадровой потребностью. Но война, экономическая турбулентность и уменьшение туристического потока резко повлияли на него: вакансий вроде пиццайоло, кальянщиков, мангальщиков или грузчиков стало на 91% меньше.

Подобная ситуация и с менеджерами в HoReCa - рынок сократился почти в десять раз.

Такси, логистика, розница: спрос падает

Еще одна заметная тенденция - резкое сокращение предложений для таксистов. В 2021 году было почти 3 тысячи вакансий, сейчас - чуть более 270. Это минус 90%.

Логистика также просела:

  • дальнобойщиков ищут вдвое реже,
  • товароведов - почти вдвое меньше,
  • супервайзеров в торговле - в четыре раза меньше.

Рабочие и офисные профессии не исключение

Спрос на ряд специальностей тоже заметно снижается:

  • кондитеров ищут на 69% реже,
  • сварщиков - на 47%,
  • бухгалтеров - на 62%,
  • секретарей - на 41%,
  • менеджеров по продажам - на 48%.

То есть сокращение касается как "офисных", так и "рабочих" вакансий.

Почему это происходит

Аналитики объясняют тенденцию сочетанием нескольких факторов:

  • автоматизация процессов,
  • изменение бизнес-приоритетов,
  • сокращение расходов компаний,
  • общая экономическая неопределенность,
  • релокация бизнеса или закрытие части предприятий из-за войны.

Рынок труда фактически переформатирует спрос. Часть профессий теряет актуальность, зато растут другие категории - производство, логистика, торговля с бронированием, сезонные работы, вакансии с гибким графиком.

Специалисты прогнозируют, что развитие рынка будет зависеть от темпов экономического восстановления и готовности компаний расширять штаты. Если ситуация стабилизируется, некоторые сферы могут вернуть утраченные позиции. Если же нет - тенденция к сокращению может лишь усилиться.

Ранее РБК-Украина писало, что за 10 месяцев 2025 года работодатели подали в Государственную службу занятости почти 400 тысяч вакансий, что на 14% больше, чем в прошлом году. Чаще всего искали работников в сфере торговли и услуг, в частности подсобных рабочих, продавцов и водителей.

Также мы рассказывали, что в Украине стремительно растет количество вакансий с возможностью бронирования - за год их стало в восемь раз больше, особенно в рабочих специальностях. Больше всего предложений - в производстве, строительстве, торговле и логистике, а спрос среди соискателей вырос ещё быстрее - в 16 раз.

