Роботодавець може відмовитися надати відпустку: у яких випадках

Як зазначається, у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім декрету та у зв'язку з вагітністю і пологами), якщо йдеться про виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Всім іншим працівникам як у мирний час, так і під час дії воєнного стану може бути відмовлено у наданні відпустки тільки у випадках, коли така відпустка надається за угодою сторін.

Так, наприклад, протягом воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження зарплати. Оскільки така відпустка надається за угодою між працівником і роботодавцем, то роботодавець може відмовити працівнику у наданні такої відпустки.

Також роботодавець може відмовити працівнику у наданні щорічної відпустки поза строками, визначеними графіком.

Але при цьому наголошується, що роботодавець не може відмовити працівникам, які не залучені до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, у наданні обов’язкових відпусток. Йдеться про щорічні відпустки у встановлені графіком строки, навчальні, творчі, для участі у змаганнях, працівникам, які мають дітей тощо.

Безробіття в Україні

За даними Державної служби зайнятості, кількість офіційних безробітних в Україні за рік скоротилася вдвічі. У грудні 2023 року кількість зареєстрованих безробітних впала до 96,1 тисячі, тоді як рік тому було 186,5 тисячі.

Нагадаємо, під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів.

Детальніше про те, яку роботу шукають українці та де найвищі зарплати - у матеріалі РБК-Україна.