Работодатель может отказаться дать отпуск: в каких случаях

Как отмечается, в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме декрета и в связи с беременностью и родами), если речь идет о выполнении работ на объектах критической инфраструктуры.

Всем другим работникам как в мирное время, так и во время действия военного положения может быть отказано в предоставлении отпуска только в случаях, когда такой отпуск предоставляется по соглашению сторон.

Так, например, во время военного положения работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения зарплаты. Поскольку такой отпуск предоставляется по соглашению между работником и работодателем, то работодатель может отказать работнику в предоставлении такого отпуска.

Также работодатель может отказать работнику в предоставлении ежегодного отпуска вне сроков, определенных графиком.

Но при этом отмечается, что работодатель не может отказать работникам, не привлеченным к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, в предоставлении обязательных отпусков. Речь идет о ежегодных отпусках в установленные графиком сроки, учебные, творческие, для участия в соревнованиях, работникам, имеющим детей и т.д.

Безработица в Украине

По данным Государственной службы занятости, количество официальных безработных в Украине за год сократилось вдвое. В декабре 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 96,1 тысячи, тогда как год назад было 186,5 тысячи.

Напомним, во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.

Детальнее о том, какую работу ищут украинцы и где самые высокие зарплаты - в материале РБК-Украина.