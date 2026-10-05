Роботизовані турелі вже збивають реактивні дрони РФ, - Ігнат

Як використовують турелі

За словами Ігната, на мостах уже встановлюють роботизовані турелі. Речник Повітряних сил (ПС) закликав не публікувати фото зенітних установок "Гепард". За його словами, побачивши такі фото, росіяни атакують мости, роблячи їх "своєю законною ціллю". Україна змушена розставляти засоби ППО так, щоб максимально збити дрони противника, додав Ігнат.

Речник ПС також розповів про збиття реактивних "Гераней-5".

"Є вже збиття реактивних "Гераней-5", я був скептиком, як це можливо, але застосування інноваційних технологій, ШІ, виключило людську помилку, технічні розрахунки, використання машинного зору", - сказав Ігнат.

Водночас речник наголосив, що радіус роботи цих турелей невеликий, оскільки основним засобом збиття зараз є кулемет.

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