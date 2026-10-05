Роботизовані турелі вже збивають реактивні дрони РФ, - Ігнат

Роботизовані турели вже збивають російські реативні дрони. Україна намагається максимально збільшити збиття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
За словами Ігната, на мостах уже встановлюють роботизовані турелі. Речник Повітряних сил (ПС) закликав не публікувати фото зенітних установок "Гепард". За його словами, побачивши такі фото, росіяни атакують мости, роблячи їх "своєю законною ціллю". Україна змушена розставляти засоби ППО так, щоб максимально збити дрони противника, додав Ігнат.
Речник ПС також розповів про збиття реактивних "Гераней-5".
"Є вже збиття реактивних "Гераней-5", я був скептиком, як це можливо, але застосування інноваційних технологій, ШІ, виключило людську помилку, технічні розрахунки, використання машинного зору", - сказав Ігнат.
Водночас речник наголосив, що радіус роботи цих турелей невеликий, оскільки основним засобом збиття зараз є кулемет.
Читайте також: Повітряний терор. Чи буде прорив зі збиттям реактивних "Шахедів" та що може завадити
Про те, що в Києві почали встановлювати турелі, заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 4 жовтня. За його словами, у столиці вже поставили понад 12 турелей.
Він наголосив, що захист потребує комбінованого підходу, а дронів-перехоплювачів поки що мало. Зеленський також припустив, що Росія робитиме акцент не на кількості дронів, а на якості, і ширше застосовуватиме реактивні дрони.
Наступного дня радник з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що в Києві встановили 12 автоматичних турелей для збиття реактивних "Шахедів". За його словами, це українська розробка, кулемети в ній працюють під керуванням штучного інтелекту. Такі установки планують ставити й далі.