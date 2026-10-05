У Києві встановили 12 турелей зі ШІ проти реактивних "Шахедів", - Флеш

У Києві встановили 12 автоматичних турелей для збиття реактивних "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис радника з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.

За його словами, турелі - це українська розробка. Кулемети цих установок працюють під керуванням штучного інтелекту і збивають "Шахеди".

Такі установки з кулеметами і штучним інтелектом планують ставити й далі.

"Звертаю вашу увагу, що під час тривог для вашої безпеки не слід перебувати біля вікон", - додав він.

Нагадаємо, Україна розробила нову малу ракету "Ніка" для збиття реактивних дронів.

Її наразі готують до випробувань, повідомив президент України Володимир Зеленський.