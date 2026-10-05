Работизированные турели уже сбивают реактивные дроны РФ, - Игнат

Как используют турели

По словам Игнатия, на мостах уже устанавливают роботизированные турели. Спикер Воздушных сил (ВС) призвал не публиковать фото зенитных установок "Гепард". По его словам, увидев такие фото, россияне атакуют мосты, делая их "своей законной целью". Украина вынуждена расставлять средства ПВО так, чтобы максимально сбить дроны противника, добавил Игнат.

Спикер ПС также рассказал о сбитии реактивных "Гераней-5".

"Есть уже сбивание реактивных "Гераней-5", я был скептиком, как это возможно, но применение инновационных технологий, ИИ, исключило человеческую ошибку, технические расчеты, использование машинного зрения", - сказал Игнат.

В то же время представитель Воздушных сил отметил, что радиус работы этих турелей невелик, поскольку основным средством ущерба сейчас является пулемет.

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