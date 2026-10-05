Работизированные турели уже сбивают реактивные дроны РФ, - Игнат

Роботизированные турелы уже сбивают российские реативные дроны. Украина пытается максимально увеличить сбивание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
По словам Игнатия, на мостах уже устанавливают роботизированные турели. Спикер Воздушных сил (ВС) призвал не публиковать фото зенитных установок "Гепард". По его словам, увидев такие фото, россияне атакуют мосты, делая их "своей законной целью". Украина вынуждена расставлять средства ПВО так, чтобы максимально сбить дроны противника, добавил Игнат.
Спикер ПС также рассказал о сбитии реактивных "Гераней-5".
"Есть уже сбивание реактивных "Гераней-5", я был скептиком, как это возможно, но применение инновационных технологий, ИИ, исключило человеческую ошибку, технические расчеты, использование машинного зрения", - сказал Игнат.
В то же время представитель Воздушных сил отметил, что радиус работы этих турелей невелик, поскольку основным средством ущерба сейчас является пулемет.
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О том, что в Киеве начали устанавливать турели, заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом 4 октября. По его словам, в столице уже поставили более 12 турелей.
Он подчеркнул, что защита нуждается в комбинированном подходе, а дронов-перехватчиков пока мало. Зеленский также предположил, что Россия будет делать акцент не на количестве дронов, а на качестве, и будет шире применять реактивные дроны.
На следующий день советник по развитию технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что в Киеве установили 12 автоматических турелей для сбития реактивных "Шахедов". По его словам, это украинская разработка, пулеметы в ней работают под управлением искусственного интеллекта. Такие установки планируют ставить и дальше.