У Києві встановили понад 12 турелей для захисту від ударів РФ, - Зеленський
У Києві вже розпочалося встановлення турелей для посилення захисту міста від російських атак.
Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві, повідомляє РБК-Україна.
Глава держави наголосив, що захист столиці від ворожих ударів є багаторівневим та постійно вдосконалюється.
"Почали ставити турелі. 12 плюс вже поставили в столиці", - наголосив президент.
За його словами, ці процеси лише стартували, тому наразі набирають обертів.
"Будемо працювати над цим проєктом також", - пообіцяв Зеленський.
Президент вкотре нагадав, що для ефективного захисту потрібен саме комбінований підхід.
"Ну, комбінований захист. Тільки так. Ну, плюс дрони-перехоплювачі, їх поки що мало. І не такий відсоток, як бажано мати... Все буде прибувати", - зазначив глава держави.
Як пояснив Зеленський, Росія може змінювати тактику масованих атак, роблячи акцент не на кількості безпілотників, а на їхніх характеристиках. Зокрема, йдеться про можливе ширше застосування реактивних дронів та балістичних ракет.
"Що стосується масованих ударів, приблизно такі удари, які ми зараз бачимо, я вважаю, що вони будуть йти не в кількість, а в якість, переходити з використання звичайних шахедів до максимального застосування реактивних", - сказав Зеленський.
Реактивні безпілотники мають вищу швидкість порівняно зі звичайними ударними БпЛА, через що їх складніше виявляти та перехоплювати. Тому Україна розвиває одразу кілька напрямів протидії таким цілям.