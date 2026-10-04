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У Києві встановили понад 12 турелей для захисту від ударів РФ, - Зеленський

16:32 04.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова aimg Мілан Лєліч
У Києві встановили понад 12 турелей для захисту від ударів РФ, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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У Києві вже розпочалося встановлення турелей для посилення захисту міста від російських атак.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві, повідомляє РБК-Україна.

Глава держави наголосив, що захист столиці від ворожих ударів є багаторівневим та постійно вдосконалюється.

"Почали ставити турелі. 12 плюс вже поставили в столиці", - наголосив президент.

За його словами, ці процеси лише стартували, тому наразі набирають обертів.

"Будемо працювати над цим проєктом також", - пообіцяв Зеленський.

Президент вкотре нагадав, що для ефективного захисту потрібен саме комбінований підхід.

"Ну, комбінований захист. Тільки так. Ну, плюс дрони-перехоплювачі, їх поки що мало. І не такий відсоток, як бажано мати... Все буде прибувати", - зазначив глава держави.

Як пояснив Зеленський, Росія може змінювати тактику масованих атак, роблячи акцент не на кількості безпілотників, а на їхніх характеристиках. Зокрема, йдеться про можливе ширше застосування реактивних дронів та балістичних ракет.

"Що стосується масованих ударів, приблизно такі удари, які ми зараз бачимо, я вважаю, що вони будуть йти не в кількість, а в якість, переходити з використання звичайних шахедів до максимального застосування реактивних", - сказав Зеленський.

Реактивні безпілотники мають вищу швидкість порівняно зі звичайними ударними БпЛА, через що їх складніше виявляти та перехоплювати. Тому Україна розвиває одразу кілька напрямів протидії таким цілям.

До речі, також Зеленський жорстко відрегував на удари РФ по українських дата-центрах.

Окрім того, президент розповів про символічну поразку російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України.

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