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Роботи йдуть на війну: Китай випробовує бойових гуманоїдів

19:11 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Ольга Завада
НВАК готує гуманоїдів до війни (фото: Unsplash)

Китай готує гуманоїдних роботів до використання у війні - військові вже вивчають, як адаптувати їх до сучасного бою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тактика міського штурму та інтеграція у бойові підрозділи

Згідно з документами оборонних інститутів (зокрема Націоального університету оборонних технологій NUDT), Китай уже моделює сценарії бойових дій у міських умовах.

У таких операціях штурмові команди можуть складатися з комбінації піхоти та бойових роботів, які спільно зачищатимуть будівлі.

Завдяки своїй анатомії - двом рукам і ногам - гуманоїди теоретично здатні поєднувати мобільність, лазіння та маніпуляції з предметами в обмежених просторах кораблів, тунелів чи міських будівель.

Окрім цього, розробки охоплюють:

  • системне тестування умов проникнення за ворожі лінії та картографування місцевості;
  • збір та маркування даних про радари, рельєф і роботу сенсорів (у червні НВАК виділила на це значні кошти);
  • дистанційне керування (телеелементарність) - наприклад, робот Fuxi від державного концерну Norinco може виконувати патрулювання та розвідку під керівництвом людини-оператора, що частково знімає проблему повної автономії.

Читайте більше: Гуманоїди більше не вважаються фантастикою: що показали на саміті роботів у Токіо

Світова гонка озброєнь та етичні застереження

Китайський сектор робототехніки забезпечує близько 95 відсотків глобальних поставок гуманоїдів, що дає армії потужну промислову базу.

Паралельно подібні програми розвивають і у США: минулого року американська армія запустила власний конкурс на створення мілітаризованих гуманоїдних систем для розвідки та безпеки, хоча американська індустрія наразі поступається китайським виробникам на кшталт Unitree.

Водночас експерти та міжнародні організації, зокрема Міжнародний комітет Червоного Хреста, наголошують на серйозних етичних викликах.

Автономні чи напівавтономні системи можуть зіткнутися з труднощами під час розпізнавання цивільних осіб, ознак здачі у полон або стану поранених.

Попри це, китайські військові аналітики прогнозують, що за умови зниження витрат і подальших технічних проривів у розробці ШІ гуманоїдні машини згодом займуть своє місце на полі бою.

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