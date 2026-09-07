ua en ru
Пн, 07 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Працюють до 25 годин і пишуть ручкою: 5 роботів-гуманоїдів з IFA 2026 для дому й навчання

17:34 07.09.2026 Пн
3 хв
Від кунг-фу до футболу - що можуть нові андроїди?
aimg Ольга Завада
Працюють до 25 годин і пишуть ручкою: 5 роботів-гуманоїдів з IFA 2026 для дому й навчання Роботи вміють танцювати та битися (фото: Pexels)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Роботи-гуманоїди більше не ховаються за футуристичними концептами - вони вже готуються до виходу в реальний світ. У Берліні на IFA 2026 показали машини, які найближчим часом можуть з’явитися не лише на підприємствах, а й у звичайних домівках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BGR.

Zero W1

Двоногий робот заввишки 68 см та вагою 28 кг, який зовні нагадує персонажа Wall-E від Disney.

Оснащений восьмиядерним процесором Horizon Sunrise, сканером LiDAR та камерами, апарат орієнтується на будь-якому рельєфі, переносить вантажі до 20 кг і витримує до 25 годин автономної роботи.

Модель орієнтована на домашню рутину, охорону та розваги. Вартість робота стартує 7 999 доларів.

Agibot A3

Дорослий гуманоїд (висота 173 см, вага 55 кг), створений із магнієво-титанових сплавів.

Робот оснащений модульними кистями OmniHand з 12 ступенями свободи, що дозволяє йому утримувати ручку та навіть вправнно писати китайські ієрогліфи.

Система подвійних батарей забезпечує до 10 годин роботи з підтримкою гарячої заміни за 10 секунд, а модуль UWB дозволяє синхронізувати декілька роботів для групових виступів.

EngineAI T800

173-сантиметровий робот з авіаційного алюмінію створений для важких завдань і мобільності. Цікаво, що у Китаї подібні моделі вже випробовують для поліцейського патрулювання.

Гуманоїд розганяється понад 3 м/с, має 29 ступенів свободи.

Обчислювальна система на основі NVIDIA Jetson Orin NX та Intel, а також LiDAR на 360 градусів забезпечують миттєве виявлення перешкод, а акумулятор гарантує до 5 годин роботи.

Читайте більше: Живі клітини людського мозку навчили грати в Doom: навіщо це вченим

Booster K

Компактний робот (95 см, 19,5 кг), розроблений для університетських програм, ШІ-лабораторій та роботизованих змагань.

Модель підтримує обчислювальні блоки до NVIDIA AGX Orin (200 TOPS) та працює на Python і ROS/ROS 2.

Під час демонстрацій робот вправно забивав м'яч у ворота та відтворював святкування відомих футболістів. Ціна стартує від 5 999 доларів.

PrimeBOT Q1

Компактний гуманоїд заввишки 88 см, розроблений для академічних досліджень, навчальних класів та домашнього компаньйонства.

Робот має 22 ступені свободи та привод з повним контролем зусилля, що дозволяє йому бігати зі швидкістю до 3,2 м/с і виконувати понад 10 рухів з бойових мистецтв.

Корпус пристрою можна легко кастомізувати за допомогою деталей, роздрукованих на 3D-принтері, а батарея тримає заряд до 3 годин.

Аналітики відзначають: виставка IFA 2026 підтвердила, що робототехніка робить впевнений крок від лабораторій B2B до користувацького сектору B2C.

Більшість компаній-розробників акцентує увагу не лише на фізичних можливостях (гнучкість суглобів, швидкість ходьби, ступені свободи тощо), а й на мультимодальних системах розпізнавання мови, просторовій орієнтації за допомогою LiDAR і тривалості автономної роботи.

Технокомпанії переконані: у близькому майбутньому гуманоїди не лише спростять виробничу рутину, а й стануть незамінними помічниками у домашньому побуті, догляді за дітьми та дозвіллі.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Штучний інтелект
Новини
Комендантська година, метро та робота ТЦ: що зміниться у Києві з 10 вересня
Комендантська година, метро та робота ТЦ: що зміниться у Києві з 10 вересня
Аналітика
Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"