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2056 роботів на одній арені: у Пекіні пройдуть Всесвітні ігри гуманоїдів

16:33 14.08.2026 Пт
2 хв
Роботів тестуватимуть у спорті і не тільки
aimg Ольга Завада
2056 роботів на одній арені: у Пекіні пройдуть Всесвітні ігри гуманоїдів У Китаї пройдуть п'ятиденні ігри роботів (фото: Magnific)
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У Пекіні роботи змагатимуться у футбоігри глі, бігу та інших спортивних дисциплінах. Другі Всесвітні ігри гуманоїдів триватимуть 5 днів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering.

Загалом протягом п'яти днів відбудеться 1301 матч у межах 51 дисципліни, які включають 30 спортивних та 21 сценарне випробування.

У змаганнях беруть участь команди з 16 країн та шести континентів, включаючи США, Бразилію, Німеччину та Японію.

Представництво Китаю: від країни-господарки заявлено 157 підприємств, 641 команду та 1975 роботів.

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Спортивні дисципліни та сценарії практичного застосування

Програму змагань суттєво розширено новими видами спорту та побутовими тестами:

Нові види спорту: до програми включено стрибки у довжину, важку атлетику (з розіграшем титулів у легкій та важкій вазі 24 серпня), перетягування каната та настільний теніс.

Танці та єдиноборства: участь у танцювальних дисциплінах (вуличні, бальні танці та черлідинг) зросла з 29 до 108 команд. Фристайл-поєдинки пройдуть у трьох вагових категоріях: 40 кілограмів, 58 кілограмів та 80 кілограмів.

Побутові та промислові сценарії: випробування розширено до дев'яти напрямів, серед яких побут, готелі, промислові об'єкти, аварійно-рятувальні роботи, логістика, бібліотеки, роздрібна торгівля, офісні послуги та зарядка транспорту.

Спеціальні виклики: випробування Dexterous Hand Challenge перевіряє точність маніпуляцій, включно із збиранням інструментів, зважуванням порошку, складанням блоків, забиванням цвяхів, відкриванням пляшок, розпакуванням та підключенням кабелів.

Дисципліна Integrated Five Challenge вимагає перенесення вантажів і проходження 100-метрової дистанції.

Посилення правил та суддівство

Цьогорічні змагання відрізняються суворішими регламентами:

Скорочення часу: ліміт часу для забігу на 100 метрів зменшено з трьох хвилин до однієї хвилини, на 400 метрів - з 15 до п'яти хвилин, а на 1500 метрів - з 40 до 15 хвилин.

Вимоги до автономності: трекові змагання мають проходити повністю автономно без дистанційного керування (за винятком бар'єрного бігу на 100 та 400 метрів).

У сценарійних дисциплінах автономне виконання отримує ваговий коефіцієнт 1,0, тоді як керування оператором обмежується коефіцієнтом 0,5.

Правила у футболі: гол зараховується лише у випадку, якщо принаймні два партнери по команді торкнулися м'яча під час атаки.

Суддівський корпус: проведення турніру забезпечують 223 арбітри, серед яких 28 суддів міжнародного рівня, 75 - національного та 120 суддів першої категорії. Для вирішення суперечок залучено розширену арбітражну комісію.

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