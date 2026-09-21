Роботы отправляются на войну: Китай испытывает боевых гуманоидов

Тактика городского штурма и интеграция в боевые подразделения

Согласно документам оборонных институтов (в частности, Национального университета оборонных технологий NUDT), Китай уже моделирует сценарии боевых действий в городских условиях.

В таких операциях штурмовые команды могут состоять из комбинации пехоты и боевых роботов, которые будут совместно зачищать здания.

Благодаря своей анатомии - двум рукам и ногам - гуманоиды теоретически способны сочетать мобильность, лазание и манипуляции с предметами в ограниченных пространствах кораблей, туннелей или городских зданий.

Кроме того, разработки охватывают:

системное тестирование условий проникновения вражеских линий и картографирования местности;

условий проникновения вражеских линий и картографирования местности; сбор и маркировка данных о радарах, рельефе и работе сенсоров (в июне НОАК выделила на это значительные средства);

о радарах, рельефе и работе сенсоров (в июне НОАК выделила на это значительные средства); дистанционное управление (телеэлементарность) - например, робот Fuxi от государственного концерна Norinco может выполнять патрулирование и разведку под руководством человека-оператора, что частично снимает проблему полной автономии.

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Мировая гонка вооружений и этические оговорки

Китайский сектор робототехники обеспечивает около 95 процентов глобальных поставок гуманоидов, что дает армии мощную промышленную базу.

Параллельно подобные программы развивают и в США: в прошлом году американская армия запустила собственный конкурс на создание милитаризованных гуманоидных систем для разведки и безопасности, хотя американская индустрия уступает китайским производителям вроде Unitree.

В то же время эксперты и международные организации, в частности Международный комитет Красного Креста, отмечают серьезные этические вызовы.

Автономные или полуавтономные системы могут столкнуться с трудностями при распознавании гражданских лиц, признаков сдачи в плен или раненых.

Несмотря на это, китайские военные аналитики прогнозируют, что при снижении затрат и последующих технических прорывов в разработке ИИ гуманоидные машины впоследствии займут свое место на поле боя.