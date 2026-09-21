Роботы отправляются на войну: Китай испытывает боевых гуманоидов

Китай готовит гуманоидных роботов к использованию в войне - военные уже изучают, как адаптировать их к современному бою.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно документам оборонных институтов (в частности, Национального университета оборонных технологий NUDT), Китай уже моделирует сценарии боевых действий в городских условиях.
В таких операциях штурмовые команды могут состоять из комбинации пехоты и боевых роботов, которые будут совместно зачищать здания.
Благодаря своей анатомии - двум рукам и ногам - гуманоиды теоретически способны сочетать мобильность, лазание и манипуляции с предметами в ограниченных пространствах кораблей, туннелей или городских зданий.
Кроме того, разработки охватывают:
Китайский сектор робототехники обеспечивает около 95 процентов глобальных поставок гуманоидов, что дает армии мощную промышленную базу.
Параллельно подобные программы развивают и в США: в прошлом году американская армия запустила собственный конкурс на создание милитаризованных гуманоидных систем для разведки и безопасности, хотя американская индустрия уступает китайским производителям вроде Unitree.
В то же время эксперты и международные организации, в частности Международный комитет Красного Креста, отмечают серьезные этические вызовы.
Автономные или полуавтономные системы могут столкнуться с трудностями при распознавании гражданских лиц, признаков сдачи в плен или раненых.
Несмотря на это, китайские военные аналитики прогнозируют, что при снижении затрат и последующих технических прорывов в разработке ИИ гуманоидные машины впоследствии займут свое место на поле боя.