У роботі WhatsApp стався збій. Проблеми також у Facebook та Instagram

У роботі месенджера WhatsApp сьогодні, 3 квітня, увечері спостерігаються проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DownDetector.

Користувачі скаржаться на проблеми із завантаженням додатка. Такий збій у роботі програми спостерігається у користувачів з різних країн, зокрема в Україні.

Однак наразі причини проблеми невідомі.

Також спостерігаються труднощі у роботі соціальних мереж Facebook та Instagram.

Попередній збій у Facebook та Instagram

Нагадаємо, масштабний збій у роботі Facebook та Instagram стався 5 березня. Також не працював Messenger. Користувачі скаржилися на проблеми зі входом в соцмережі.

За даними сервісу Downdetector, у користувачів виникли проблеми зі входом в акаунти та оновленням сторінок. У 60% користувачів проблеми з веб-версіями.

Масштабний збій зачепив й інші популярні сервіси, зокрема, Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok.

Як тоді повідомили в компанії Meta збій роботи соціальних мереж стався через технічну проблему.

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