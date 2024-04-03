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В работе WhatsApp произошел сбой. Проблемы также в Facebook и Instagram

Среда 03 апреля 2024 21:55
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В работе WhatsApp произошел сбой. Проблемы также в Facebook и Instagram Иллюстративное фото: в работе WhatsApp произошел сбой (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В работе мессенджера WhatsApp сегодня, 3 апреля, вечером наблюдаются проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DownDetector.

Пользователи жалуются на проблемы загрузки приложения. Такой сбой в работе программы наблюдается у пользователей из разных стран, в частности, в Украине.

Однако причины проблемы пока неизвестны.

Также наблюдается трудность в работе социальных сетей Facebook и Instagram.

В работе WhatsApp произошел сбой. Проблемы также в Facebook и Instagram

Предварительный сбой в Facebook и Instagram

Напомним, масштабный сбой в работе Facebook и Instagram произошел 5 марта. Также не работал Messenger. Пользователи жаловались на проблемы со входом в соцсети.

По данным сервиса Downdetector, у пользователей возникли проблемы со входом в аккаунты и обновлением страниц. У 60% пользователей проблемы с веб-версиями.

Масштабный сбой задел и другие популярные сервисы, в частности, Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok.

Как тогда сообщили в компании Meta сбой работы социальных сетей произошел из - за технической проблемы.

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