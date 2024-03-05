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У компанії Meta назвали причину збою у Facebook та Instagram

Вівторок 05 березня 2024 19:53
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У компанії Meta назвали причину збою у Facebook та Instagram Архівне фото: У компанії Meta назвали причину збою у Facebook та Instagram (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Збій роботи соціальних мереж Facebook та Instagram, який стався сьогодні, стався через технічну проблему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря компанії Meta Енді Стоуна.

"Раніше сьогодні через технічну проблему у людей виникли труднощі з доступом до деяких наших послуг", - йдеться в заяві.

За його словами, компанія вирішила цю проблему якнайшвидше для всіх, кого вона торкнулася.

"Приносимо вибачення за завдані незручності", - додав Стоун.

Що відомо про збій

Раніше повідомлялося, що в роботі Facebook та Instagram стався масштабний збій. Також проблеми з роботою торкнулися і Messenger. Користувачі скаржаться на проблеми зі входом у соцмережі.

За даними сервісу Downdetector, у користувачів виникли проблеми зі входом в акаунти та оновленням сторінок. У 60% користувачів проблеми з веб-версіями.

Масштабний збій торкнувся й інших популярних сервісів, зокрема, Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok.

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