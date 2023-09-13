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У роботі Starlink зафіксували збій. Це сталося під час ударів по Севастополю

Фото: у роботі Starlink зафіксували збій в ніч ан 13 вересня (starlink com)
Автор: Наталія Юрченко

У роботі супутникового інтернету Starlink зафіксували збій. Це сталося в ніч на 13 вересня під час того, коли були завдані удари по окупованому Севастополю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий сервіс NetBlocks.

"Підтверджено: мережеві дані в реальному часі показують, що супутникова інтернет-платформа SpaceX Starlink зараз переживає міжнародний збій; причина невідома", - йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що збій у Starlink стався у момент атаки на окупований росіянами Севастополь. ЗСУ підтверджують, що вдарили по кораблях росіян та портовій інфраструктурі окупантів у Корабельній бухті Севастополя.

За повідомленнями з мережі відомо, що пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ".

Більше про нічні події у Севастополі та пошкодження кораблів - у матеріалі РБК-Україна.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 7 вересня CNN опублікував уривок книги про Ілона Маска, в якому йшлося про зрив атаки на російський флот.

Засновник SpaceX нібито таємно наказав відключити Starlink над Кримом, щоб не допустити удару по кораблях Росії, який намагалася завдати Україна за допомогою безпілотників. Як уточнюється у книзі, він боявся, що такі дії призведуть до застосування ядерної зброї.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що Starlink деякий час не працював біля Криму. Але він сумнівається, що до цього прямо причетний Ілон Маск.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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StarlinkСевастопільКрымИлон Маск