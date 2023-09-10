Буданов підтвердив, що Starlink деякий час не працював біля Криму

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що супутниковий інтернет Starlink певний час не працював біля Криму. Проте зараз "вся лінія фронту працює на них".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час "Ялтинської європейської стратегії".

"Я не впевнений, що пан Ілон Маск оперував якимись міфічними кнопками і зупиняв рух якихось апаратів. Це моя особиста думка. Те, що системи Starlink не працювали певний час біля Криму, я можу це абсолютно підтвердити, тому що ми також застосовували певну техніку", - сказав він.

Буданов не розкривав подробиць, але зазначив, що військові "відразу зрозуміли, що просто там немає покриття".

При цьому керівник розвідки наголосив, що системи Starlink "відіграли дуже значну роль і відіграють її зараз". Наші військові продовжують використовувати антени, самі системи Starlink для звʼязку, передачі інформації від дронів, особливо у віддалених командних пунктах.

"Вони досить добре зарекомендували себе на фронті. Можна багато говорити, хороші вони чи погані, але є факти - абсолютно вся лінія фронту працює на них", - підкреслив Буданов.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 7 вересня CNN опублікував уривок книги про Ілона Маска, в якому йшлося про зрив атаки на російський флот.

Мільярдер нібито таємно наказав відключити Starlink над Кримом, щоб не допустити удару по кораблях країни-агресора, який намагалася завдати Україна за допомогою безпілотників. Як уточнюється у книзі, він боявся, що такі дії призведуть до застосування ядерної зброї.

При цьому у розвідці наголошують, що заяви Ілона Маска потрібно ретельно перевірити.

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