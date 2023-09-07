Змусив відключити Starlink. Маск намагався зірвати атаку України на флот РФ, - CNN

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Минулого року Маск таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу супутникового зв’язку Starlink, що знаходиться поблизу кримського узбережжя, щоб перешкодити українській таємній атаці на російський військово-морський флот.

Рішення Маска, яке змусило українських чиновників просити його знову ввімкнути супутники, було зумовлене гострим страхом, що Росія відповість ядерною зброєю. Страхом, який, за даними видання, викликали розмови Маска з високопоставленими російськими посадовцями.

Ми також повідомляли, що соціальна мережа Twitter, яка належить Ілону Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.

Starlink в Україні

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни компанія Ілона Маска надала Україні термінали Starlink для забезпечення зв'язку на фронті та у прифронтових регіонах. За останніми даними, Україна отримала 42 тисячі терміналів, які передала компанія SpaceX та партнери України.

Раніше Ілон Маск заявляв, що РФ може "вбити" єдину систему зв'язку Starlink, яка працює на українському фронті. Також він попереджав, що нібито може відключити термінали через значні витрати на їх підтримання.

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