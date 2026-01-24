Ребров залучає приховані резерви: збірна України отримає неочікуване підсилення перед вирішальним матчем зі Швецією

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров розкрив деталі вибору Валенсії як місця проведення вирішального матчу за вихід на Мундіаль.

Про це повідомляє РБК-Україна .

Чому Україна зіграє зі Швецією в Іспанії: аргументи Реброва

Керманич національної команди Сергій Ребров прокоментував рішення перенести домашній поєдинок стадії плей-офф кваліфікації ЧС-2026 проти Швеції до Валенсії. Фахівець наголосив, що ключовим фактором став клімат.

За словами тренера, досвід минулих років у Польщі був негативним через примхи погоди. Ребров згадав, як під час підготовки до відбору на Євро-2024 команді заважали опади у вигляді дощу та снігу.

Іспанське місто має забезпечити значно комфортніші умови для тренувального процесу.

"Я не займаюся безпосереднім вибором локації, це рішення корисне для федерації. Проте мої вимоги відомі: нам потрібні якісні умови. У Валенсії вони будуть кращими, хоча часу на повноцінну підготовку майже немає", - підкреслив наставник в інтерв'ю клубу "Полісся".

Підсилення з "Шахтаря": Педрінью за крок до виступів за Україну

Паралельно з організаційними питаннями збірна може отримати серйозне кадрове поповнення. Як повідомляє ESPN, 27-річний півзахисник донецького "Шахтаря" Педрінью перебуває на фінальній стадії отримання українського громадянства.

Представники тренерського штабу Реброва вже провели переговори з бразильцем.

Наразі триває активна робота над документами, щоб хавбек встиг отримати право виступати за Україну вже до 26 березня.

Педрінью приєднався до "гірників" у 2021 році, а після періоду оренди в "Атлетіку Мінейру" повернувся до складу українського клубу.

Поточного сезону гравець демонструє високу ефективність, маючи у доробку 6 голів та 9 асистів у 25 зустрічах.

Коли відбудеться вирішальний матч

Нагадаємо, що підопічні Сергія Реброва посіли другу сходинку у своїй відбірковій групі. Доленосна зустріч проти Швеції в межах плей-офф відбудеться 26 березня 2026 року на полі стадіону у Валенсії.

Переможець цього протистояння продовжить боротьбу за вихід у фінальну частину чемпіонату світу.