У роботі "ПриватБанку" стався збій

"ПриватБанк" повідомив у вівторок, 15 вересня, про збій у роботі. Клієнти не можуть здійснити платежі і грошові перекази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби "ПриватБанку".

"Схоже, наші платежі та перекази влаштували собі незаплановану перерву", - зазначили у фінустанові.

У "ПриватБанку" наголосили, що фахівці вже працюють над вирішенням проблем, щоб якнайшвидше повернути стабільну роботу.

Оновлено о 11:59

У "ПриватБанку" повідомили про усунення технічного збою, перекази і платежі знову працюють стабільно та без затримок.

"Щиро перепрошуємо за тимчасові незручності й дякуємо за ваше розуміння та терпіння", - зазначили у фінустанові.

Нагадаємо, минулого місяця у ПриватБанку сталося два збої в роботі лише за три дні. Зокрема, 18 серпня користувачі повідомляли про проблеми з безготівковою оплатою.