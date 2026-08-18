ua en ru
Вт, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Другий збій за три дні: у ПриватБанку знову не працює безготівкова оплата

18:12 18.08.2026 Вт
1 хв
Клієнти банку знову скаржаться на проблеми під час оплати покупок
aimg Марія Науменко
Другий збій за три дні: у ПриватБанку знову не працює безготівкова оплата Фото: відділення ПриватБанку (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У ПриватБанку 18 серпня вдруге за три дні стався збій. Користувачі повідомляють про проблеми з безготівковою оплатою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПриватБанк.

У ПриватБанку повідомили про технічні проблеми в роботі кількох сервісів. Наразі фахівці банку вже працюють над їхнім відновленням.

"Друзі, у нас технічна складність - не працюють зараз кілька сервісів", - йдеться у повідомленні банку.

У ПриватБанку зазначили, що поступово відновлюють стабільну роботу систем. Про повне відновлення сервісів обіцяють повідомити додатково.

Водночас користувачі в мережі повідомляють про проблеми з безготівковою оплатою. Зокрема, частина клієнтів не може розрахуватися картками під час покупок.

Це вже не перший збій у роботі ПриватБанку за останні дні.

Нагадаємо, 15 серпня українці по всій країні зіткнулися з проблемами під час безготівкової оплати. У магазинах та супермаркетах платежі банківськими картками й через POS-термінали могли не проходити або оброблялися із затримкою.

Через збій у торговельних точках утворювалися черги. В окремих випадках гроші списувалися з рахунку, однак сама операція не завершувалася.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Банки ПриватБанк банковская карта
Новини
Під атакою офіси і склади. Який вигляд має Броварський район після масованого удару
Під атакою офіси і склади. Який вигляд має Броварський район після масованого удару
Аналітика
Чи готова РФ до миру і що Кремль готує на фронті: інтерв’ю з Вадимом Скібіцьким, ГУР
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Чи готова РФ до миру і що Кремль готує на фронті: інтерв’ю з Вадимом Скібіцьким, ГУР