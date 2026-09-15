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В работе "ПриватБанка" произошел сбой

11:55 15.09.2026 Вт
1 мин
Специалисты банка уже работают над устранением проблем
aimg Валерий Ульяненко
В работе "ПриватБанка" произошел сбой Фото: в работе "ПриватБанка" 15 сентября произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
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"ПриватБанк" сообщил во вторник, 15 сентября, о сбое в работе. Клиенты не могут совершить платежи и денежные переводы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы "ПриватБанка".

"Похоже, наши платежи и переводы устроили себе незапланированный перерыв", - отметили в финучреждении.

В "ПриватБанке" подчеркнули, что специалисты уже работают над решением проблем, чтобы как можно быстрее вернуть стабильную работу.

Обновлено в 11:59

В "ПриватБанке" сообщили об устранении технического сбоя, переводы и платежи снова работают стабильно и без задержек.

"Искренне извиняемся за временные неудобства и благодарим за ваше понимание и терпение", - отметили в финучреждении.

Напомним, в прошлом месяце в ПриватБанке произошло два сбоя в работе всего за три дня. В частности, 18 августа пользователи сообщали о проблемах с безналичной оплатой.

Отметим, 15 августа украинцы столкнулись со сбоями во время безналичной оплаты. В магазинах и супермаркетах платежи банковскими картами и через POS-терминалы могли не проходить или обрабатываться с задержкой.

Из-за технических проблем в торговых точках образовывались очереди. В некоторых случаях денежные средства списывались со счета, однако платеж при этом не завершался.

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