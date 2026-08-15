Українці масово не можуть оплатити покупки картками: що кажуть у ПриватБанку

Зранку 15 серпня по всій Україні спостерігаються проблеми з безготівковою оплатою. У ПриватБанку кажуть про проблему з роботою сервісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПриватБанку.

Як повідомляють у мережі, у супермаркетах та інших торговельних точках по всій країні оплата банківськими картками й через платіжні термінали проходить із труднощами або не здійснюється взагалі.

У деяких випадках кошти списуються, але платіж не проходить.

Через збій у магазинах та супермаркетах уже утворюються черги.

У ПриватБанку підтвердили проблему з роботою сервісів. Спеціалісти наразі працюють над відновленням роботи.

"Зараз є складнощі в роботі кількох сервісів, але наша команда вирішує проблему. Незабаром все повернеться у звичний ритм", - повідомили у пресслужбі банку.