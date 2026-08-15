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Українці масово не можуть оплатити покупки картками: що кажуть у ПриватБанку

12:44 15.08.2026 Сб
1 хв
Через збій у магазинах утворюються черги
aimg Тетяна Степанова
Українці масово не можуть оплатити покупки картками: що кажуть у ПриватБанку Фото: в Україні спостерігаються проблеми з безготівковою оплатою (Getty Images)
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Зранку 15 серпня по всій Україні спостерігаються проблеми з безготівковою оплатою. У ПриватБанку кажуть про проблему з роботою сервісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПриватБанку.

Як повідомляють у мережі, у супермаркетах та інших торговельних точках по всій країні оплата банківськими картками й через платіжні термінали проходить із труднощами або не здійснюється взагалі.

У деяких випадках кошти списуються, але платіж не проходить.

Через збій у магазинах та супермаркетах уже утворюються черги.

У ПриватБанку підтвердили проблему з роботою сервісів. Спеціалісти наразі працюють над відновленням роботи.

"Зараз є складнощі в роботі кількох сервісів, але наша команда вирішує проблему. Незабаром все повернеться у звичний ритм", - повідомили у пресслужбі банку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ПриватБанк запровадив нові ліміти на валютні операції відповідно до рішення Національного банку, який із 11 серпня 2026 року розширив можливості для фізичних осіб.

Також нещодавно ПриватБанк додав в єдиний застосунок "Приват24" новий сервіс. Тепер підприємці зможуть управляти фінансами, звітністю та обов'язковими платежами просто зі смартфона.

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