Глобальний збій: чому не працюють Monobank, Viber та десятки сервісів

17:05 02.06.2026 Вт
З якими проблемами зіткнулися користувачі?
aimg Валерій Ульяненко
Глобальний збій: чому не працюють Monobank, Viber та десятки сервісів Фото: сайт Monobank (Віталій Носач, РБК-Україна)
У вівторок, 2 червня, у роботі мобільного застосунку Monobank, а також платформи для стрімінгу Twitch і месенджера Viber стався збій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника Monobank Олега Гороховського та сервіс Downdetector.

"У нас технічний збій. Виправляємо. Вибачте", - йдеться у заяві Гороховського.

Він також розповів, що Amazon підтвердив збій на боці AWS.

У застосунку Monobank також повідомляється, що наразі триває робота над усуненням технічних складнощів.

Фото: масштабний збій у сервісах та застосунках (downdetector.com.ua)

Фото: збій у роботі Monobank (РБК-Україна)

У користувачів проблеми із переказами з картки на картку, а також зняття готівки в касі "Універсал банку".

У Twitch найбільше проблем фіксується із потоковим відео, веб-сайтом та підключенням до сервера. У Viber найбільше скарг зафіксовано на роботу застосунку, обмін повідомленнями та голосові виклики.

Що таке AWS

AWS (Amazon Web Services) - це хмарна платформа компанії Amazon, яка надає бізнесу, державним установам та розробникам доступ до обчислювальних потужностей, сховищ даних, сервісів штучного інтелекту та інших ІТ-інструментів через інтернет. AWS є одним із найбільших постачальників хмарних послуг у світі.

Нагадаємо, 11 травня повідомлялось про збій у роботі застосунку Приват24. У більшості користувачів сервіс не завантажувався і вони, відповідно, не могли виконати будь-які фінансові операції.

Зазначимо, наприкінці квітня масштабний збій стався у роботі мобільного застосунку Monobank. Користувачі скаржаться на те, що він не завантажувався, не можна було здійснити грошові перекази чи скористатися іншими сервісами банку.

Раніше збій стався у роботі чат-бота ChatGPT - користувачі з різних країн повідомляли про відсутність відповідей від системи та проблеми із завантаженням.

