Роботи отримали "інтуїцію" за 110 млн доларів: як ШІ навчився моделювати майбутнє

Cortex 2.0: навчання без вчителя

Головний акцент Sereact робить на моделі Cortex 2.0. Фактично це аналог великих мовних моделей від OpenAI чи Anthropic, адаптований для взаємодії з фізичними об'єктами.

Робот під керуванням цієї системи не потребує чітких інструкцій для кожного руху - він розуміє контекст завдання.

"Нова модель дозволить роботам передбачати ймовірні помилки ще до того, як вони стануться, і діяти відповідно - подібно до того, як людина міцніше стискає чашку кави, щоб не розлити її", - пояснює СЕО стартапу Ральф Гюльде.

Нова хвиля ШІ-розробок: роботизація

Інвестори бачать у роботах Sereact наступний етап еволюції ШІ. Поки текстові моделі досягають свого піку, "фізичний ШІ" тільки починає зростати.

Цікаво, що обсяг інвестування у сектор у 2025 році злетів до 27,6 мільярда доларів.

Програмне забезпечення Sereact уже керує 200 системами по всьому світу - від простих маніпуляторів до складних мобільних платформ.

Де застосовують "фізичний ШІ"

Одним із найперспективніших напрямків для компанії є обробка повернень у ритейлі. Sereact уже веде переговори з H&M, щоб навчити роботів самостійно оцінювати стан речей та формувати ресток за допомогою зорового аналізу.

Для досягнення такої гнучкості Sereact поєднує власні розробки з інноваціями Nvidia. Це дозволяє машинам "розуміти" закони фізики на рівні алгоритмів.

Маючи офіси в Штутгарті, Цюриху та Бостоні, Sereact планує стати "мозком" для нової генерації індустріальних машин. До слова, чемпіон "Формули-1" Ніко Росберг здійснює інвестиції у стартап.