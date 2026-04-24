ШІ з відкритим кодом проти закритих систем: як DeepSeek V4 Pro кидає виклик OpenAI

18:11 24.04.2026 Пт
2 хв
Розробники обіцяють "нескінченну" пам'ять ШІ та здатність "міркувати" на рівні закритих платформ від OpenAI та Google
aimg Ольга Завада
DeepSeek представила ШІ-моделі, що не бояться санкцій (фото: Unsplash)

Через рік після того, як DeepSeek став найпопулярнішим безкоштовним додатком в американському App Store, компанія оголосила про запуск нових моделей - V4 Pro та V4 Flash. Особливістю релізу стала підтримка контекстного вікна розміром у 1 мільйон токенів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Більше цікавого: Живий ШІ з клітин мозку: науковці створили біологічний комп'ютер

Моделі V4 Pro та V4 Flash: що всередині

DeepSeek продовжує розвивати концепцію відкритого коду (open-source). Це дозволяє будь-якому користувачеві завантажити код моделі та модифікувати його під свої потреби. У новому поколінні представлено два варіанти:

V4 Pro - флагманська версія, орієнтована на складні міркування (reasoning) та агентські можливості. За словами розробників, модель не пасе задніх за рівнем логіки та посідає друге місце у світі за глибиною знань, поступаючись лише Gemini 3.1 Pro.

V4 Flash - легша та швидша версія. Попри високу швидкість відповіді, вона демонструє здібності до міркування, близькі до версії Pro, особливо у простих агентських завданнях.

Головна перевага китайського ШІ

Контекстна довжина - це кількість інформації, яку нейромережа здатна "тримати в голові" одночасно під час діалогу. З вікном у 1 мільйон токенів DeepSeek V4 Pro стає прямим конкурентом GPT-5.5 від OpenAI. Це дозволяє моделі зберігати послідовність та логіку навіть у надзвичайно тривалих розмовах або при аналізі величезних документів.

Політичний тиск та безпека

Попри технологічний прорив, DeepSeek стикається з серйозними регуляторними перешкодами. Додаток був офіційно заборонений для використання у державних установах США. Американська влада вбачає у розробці загрозу національній безпеці та стабільності акцій місцевих технологічних компаній.

Аналогічні заходи вжила і Південна Корея, яка призупинила можливість завантаження додатка через занепокоєння щодо конфіденційності даних користувачів.

З усім тим статус open source дозволяє DeepSeek зберігати популярність серед розробників у всьому світі, які шукають потужну альтернативу закритим екосистемам.

Більше по темі:
Штучний інтелект
Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Аналітика
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським