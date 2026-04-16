Робопес Spot тепер бачить усе: Google дав собаці Boston Dynamics ШІ-зір
Знаменитий чотирилапий робот Spot від стартапу Boston Dynamics отримав масштабне оновлення. Завдяки новій ШІ-системі Gemini Robotics-ER 1.6 від Google він навчився розуміти фізичне середовище майже на рівні з людиною.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на офіційний блог Boston Dynamics.
Найбільш вражаючим досягненням розробників стало покращення "зору" робота. Тепер Spot може самостійно проводити інспекції на заводах, зчитуючи складні показники манометрів та термометрів.
Якщо раніше точність таких дій була лише 23%, то з новим ШІ вона злетіла аж до 98%. Робопес більше не плутається у цифрах і стрілках - він бачить прилад і миттєво розуміє його значення.
Апгрейд Spot - у чому переваги
Бачить крізь скло: робот легко перевіряє рівень рідини у цистернах через оглядові віконця.
Рахує без помилок: він може знайти і порахувати всі молотки чи ножиці навіть у заваленому інструментами приміщенні.
Розпізнає небезпеку: Spot бачить ризики травмування людей і розуміє, куди не варто втручатися.
Робота в реальних умовах
Оновлені робопси вже проходять стажування на заводах Hyundai. Вони вільно пересуваються цехами, перевіряють тиск у трубах і стежать за справністю обладнання.
Завдяки новому ШІ від Google Spot перестав бути просто програмованою машиною. За словами розробників, тепер це "автономний працівник, який розуміє, що він робить, і може адаптуватися до складних ситуацій на виробництві без допомоги оператора".