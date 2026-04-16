Робопес Spot тепер бачить усе: Google дав собаці Boston Dynamics ШІ-зір

Знаменитий чотирилапий робот Spot від стартапу Boston Dynamics отримав масштабне оновлення. Завдяки новій ШІ-системі Gemini Robotics-ER 1.6 від Google він навчився розуміти фізичне середовище майже на рівні з людиною.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на офіційний блог Boston Dynamics .

Найбільш вражаючим досягненням розробників стало покращення "зору" робота. Тепер Spot може самостійно проводити інспекції на заводах, зчитуючи складні показники манометрів та термометрів.

Якщо раніше точність таких дій була лише 23%, то з новим ШІ вона злетіла аж до 98%. Робопес більше не плутається у цифрах і стрілках - він бачить прилад і миттєво розуміє його значення.

Апгрейд Spot - у чому переваги

Бачить крізь скло: робот легко перевіряє рівень рідини у цистернах через оглядові віконця.

Рахує без помилок: він може знайти і порахувати всі молотки чи ножиці навіть у заваленому інструментами приміщенні.

Розпізнає небезпеку: Spot бачить ризики травмування людей і розуміє, куди не варто втручатися.

Робота в реальних умовах

Оновлені робопси вже проходять стажування на заводах Hyundai. Вони вільно пересуваються цехами, перевіряють тиск у трубах і стежать за справністю обладнання.

Завдяки новому ШІ від Google Spot перестав бути просто програмованою машиною. За словами розробників, тепер це "автономний працівник, який розуміє, що він робить, і може адаптуватися до складних ситуацій на виробництві без допомоги оператора".