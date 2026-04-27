Роботы получили "интуицию" за 110 млн долларов: как ИИ научился моделировать будущее

Cortex 2.0: обучение без учителя

Главный акцент Sereact делает на модели Cortex 2.0. Фактически это аналог больших языковых моделей от OpenAI или Anthropic, адаптированный для взаимодействия с физическими объектами.

Робот под управлением этой системы не требует четких инструкций для каждого движения - он понимает контекст задачи.

"Новая модель позволит роботам предвидеть вероятные ошибки еще до того, как они произойдут, и действовать соответственно - подобно тому, как человек крепче сжимает чашку кофе, чтобы не разлить ее", - объясняет СЕО стартапа Ральф Гюльде.

Новая волна ИИ-разработок: роботизация

Инвесторы видят в работах Sereact следующий этап эволюции ИИ. Пока текстовые модели достигают своего пика, "физический ИИ" только начинает расти.

Интересно, что объем инвестирования в сектор в 2025 году взлетел до 27,6 миллиарда долларов.

Программное обеспечение Sereact уже управляет 200 системами по всему миру - от простых манипуляторов до сложных мобильных платформ.

Где применяют "физический ИИ"

Одним из самых перспективных направлений для компании является обработка возвратов в ритейле. Sereact уже ведет переговоры с H&M, чтобы научить роботов самостоятельно оценивать состояние вещей и формировать ресток с помощью зрительного анализа.

Для достижения такой гибкости Sereact сочетает собственные разработки с инновациями Nvidia. Это позволяет машинам "понимать" законы физики на уровне алгоритмов.

Имея офисы в Штутгарте, Цюрихе и Бостоне, Sereact планирует стать "мозгом" для новой генерации индустриальных машин. К слову, чемпион "Формулы-1" Нико Росберг осуществляет инвестиции в стартап.