Роботи отримали "інтуїцію" за 110 млн доларів: як ШІ навчився моделювати майбутнє

Стартап Sereact залучив 110 мільйонів доларів на розвиток "фізичного ШІ". Це дозволяє промисловим роботам адаптуватися до раніше невідомих завдань. Нова архітектура ПЗ надає машинам здатність до міркування та моделювання наслідків своїх дій у реальному часі.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Cortex 2.0: навчання без вчителя

Головний акцент Sereact робить на моделі Cortex 2.0. Фактично це аналог великих мовних моделей від OpenAI чи Anthropic, адаптований для взаємодії з фізичними об'єктами.

Робот під керуванням цієї системи не потребує чітких інструкцій для кожного руху - він розуміє контекст завдання.

"Нова модель дозволить роботам передбачати ймовірні помилки ще до того, як вони стануться, і діяти відповідно - подібно до того, як людина міцніше стискає чашку кави, щоб не розлити її", - пояснює СЕО стартапу Ральф Гюльде.

Нова хвиля ШІ-розробок: роботизація

Інвестори бачать у роботах Sereact наступний етап еволюції ШІ. Поки текстові моделі досягають свого піку, "фізичний ШІ" тільки починає зростати.

Цікаво, що обсяг інвестування у сектор у 2025 році злетів до 27,6 мільярда доларів.

Програмне забезпечення Sereact уже керує 200 системами по всьому світу - від простих маніпуляторів до складних мобільних платформ.

Де застосовують "фізичний ШІ"

Одним із найперспективніших напрямків для компанії є обробка повернень у ритейлі. Sereact уже веде переговори з H&M, щоб навчити роботів самостійно оцінювати стан речей та формувати ресток за допомогою зорового аналізу.

Для досягнення такої гнучкості Sereact поєднує власні розробки з інноваціями Nvidia. Це дозволяє машинам "розуміти" закони фізики на рівні алгоритмів.

Маючи офіси в Штутгарті, Цюриху та Бостоні, Sereact планує стати "мозком" для нової генерації індустріальних машин. До слова, чемпіон "Формули-1" Ніко Росберг здійснює інвестиції у стартап.