ua en ru
Пн, 27 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Роботы получили "интуицию" за 110 млн долларов: как ИИ научился моделировать будущее

18:23 27.04.2026 Пн
2 мин
Новая ИИ-модель должна научить машины "думать" и предвидеть ошибки еще до того, как они произойдут
aimg Ольга Завада
Новая ИИ-модель научит промышленных роботов предсказывать ошибки (фото: FreePik)

Стартап Sereact привлек 110 миллионов долларов на развитие "физического ИИ". Это позволяет промышленным роботам адаптироваться к ранее неизвестным задачам. Новая архитектура ПО предоставляет машинам способность к рассуждению и моделированию последствий своих действий в реальном времени.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Cortex 2.0: обучение без учителя

Главный акцент Sereact делает на модели Cortex 2.0. Фактически это аналог больших языковых моделей от OpenAI или Anthropic, адаптированный для взаимодействия с физическими объектами.

Робот под управлением этой системы не требует четких инструкций для каждого движения - он понимает контекст задачи.

"Новая модель позволит роботам предвидеть вероятные ошибки еще до того, как они произойдут, и действовать соответственно - подобно тому, как человек крепче сжимает чашку кофе, чтобы не разлить ее", - объясняет СЕО стартапа Ральф Гюльде.

Новая волна ИИ-разработок: роботизация

Инвесторы видят в работах Sereact следующий этап эволюции ИИ. Пока текстовые модели достигают своего пика, "физический ИИ" только начинает расти.

Интересно, что объем инвестирования в сектор в 2025 году взлетел до 27,6 миллиарда долларов.

Программное обеспечение Sereact уже управляет 200 системами по всему миру - от простых манипуляторов до сложных мобильных платформ.

Где применяют "физический ИИ"

Одним из самых перспективных направлений для компании является обработка возвратов в ритейле. Sereact уже ведет переговоры с H&M, чтобы научить роботов самостоятельно оценивать состояние вещей и формировать ресток с помощью зрительного анализа.

Для достижения такой гибкости Sereact сочетает собственные разработки с инновациями Nvidia. Это позволяет машинам "понимать" законы физики на уровне алгоритмов.

Имея офисы в Штутгарте, Цюрихе и Бостоне, Sereact планирует стать "мозгом" для новой генерации индустриальных машин. К слову, чемпион "Формулы-1" Нико Росберг осуществляет инвестиции в стартап.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
